GROSSETO – L’amministrazioen comunale ricorda agli utenti interessati che fino al 28 febbraio 2025 sarà possibile inoltrare la domanda di ammissione alle scuole dell’infanzia comunali per l’anno scolastico 2025/2026.

Sul sito istituzionale del Comune di Grosseto, all’indirizzo www.comune.grosseto.it/documento_pubblico/bando-scuole-infanzia-comunali-2025-2026/ è infatti possibile reperire tutte le informazioni utili relative alle modalità di compilazione e accedere alla piattaforma di iscrizione. Per compilare il modulo di domanda, da presentare esclusivamente on line, è necessario essere in possesso di Spid.

Per informazioni basta telefonare ai seguenti numeri: 0564.488777 oppure 0564.488778.