GROSSETO – È stato indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al 28° corso biennale (2025 – 2027) per 300 allievi marescialli dell’Aeronautica Militare.

Fino al 15 marzo sarà possibile fare domanda per i 300 posti disponibili ripartiti come di seguito:

– 56 Supporto/Manutenzione Aeromobili – Laurea in Ingegneristica Industriale

– 14 Supporto/Manutenzione Aeromobili – Laurea in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali

– 30 Supporto/Tecnologie Elettroniche Avanzate

– 61 Operazioni/Controllo Spazio Aereo e Meteorologia

– 52 Supporto/Servizi di Amministrazione

– 25 Operazioni/Operatore di Bordo

– 12 Operazioni/Informazioni e Operazioni Cibernetiche

– 50 Supporto/Servizi Tecnici

Per partecipare sarà necessario possedere i seguenti requisiti:

– essere cittadini italiani e godere dei diritti civili e politici;

– avere un’età compresa tra 17 e 26 anni (non compiuti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande);

– aver conseguito o essere in grado di conseguire entro l’anno solare 2025 un diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

La domanda di partecipazione può essere presentata fino al 15 marzo 2025 accedendo al portale dei concorsi (https://concorsi.difesa.it/am/allievimarescialli/2025/Pagine/home.aspx) con uno dei sistemi previsti (Spid/Cie).

Per saperne di più sul concorso, sulla Scuola Marescialli o le possibili opportunità lavorative offerte vai sul sito ufficiale dell’Aeronautica Militare www.aeronautica.difesa.it.