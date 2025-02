GROSSETO – La scuola media Ungaretti si è qualificata per le regionali di atletica leggera corsa Campestre che si svolgerà il 20 febbraio. «La qualificazione – affermano dalla scuola – arriva dopo il successo del 4 febbraio, data in cui si è svolta la fase provinciale di corsa Campestre all’interno delle competizioni sportive scolastiche. I ragazzi della scuola secondaria di I grado “Giuseppe Ungaretti” iscritti alle gare sono stati, nella categoria cadette: Violante Porri; nella categoria cadetti: Marco Dambra, Pietro Ginanneschi, Niccolò Mangiavacchi, Layahn Mathurin, Maxim Pitel, Gabriele Puoti, Fabio Riccardi, Matteo Sepe e Cristian Tursi».

Più di 1.500 metri per le 120 atlete impegnate, quasi 1.800 metri per gli oltre 130 atleti maschili al campo Zauli. Risultano vincitori Sepe (2°classificato), Dambra (6°) e Puoti (16°) che portandoo 24 punti alla squadra della categoria cadetti permettono l’accesso alla fase regionale.

«Una soddisfazione per tutto l’I.C. GR3 che è rimasto profondamente colpito dall’impegno mostrato da tutti i ragazzi in gara – prosegue la scuola -. La corsa di resistenza è forse la disciplina più impegnativa per questa fase evolutiva. Il successo non è costituito tanto dal podio ottenuto, ma dal fatto che i ragazzi siano riusciti a vincere le fatiche fisiche peculiari della disciplina con determinazione ed ostinata volontà, riuscendo a portare a termine una gara impegnativa anche a livello emozionale».