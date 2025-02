GROSSETO – La Federazione Italiana di Atletica Leggera ha comunicato l’elenco dei convocati per il primo impegno dell’anno delle squadre nazionali, il match internazionale Under 20 e Under 18 indoor in programma il 1 marzo a Metz, in Francia: tra gli atleti chiamati a vestire l’azzurro anche il portacolori dell’Atletica Grosseto Banca Tema Gabriele D’Amico, reduce dallo storico successo ai Campionati Italiani Allievi di Ancona sui 200m. D’Amico rappresenterà l’Italia proprio nei “suoi” 200m in cui incontrerà il portacolori della nazionale di casa e quello del Portogallo, per poi cimentarsi anche nella staffetta 4x200m.

“Al primo anno di categoria è stata una convocazione inaspettata – spiega l’atleta allenato da Jacopo Boscarini – Dopo la caduta ai Campionati Italiani Cadetti dello scorso anno ho avuto un momento di sconforto e non mi aspettavo di ottenere già ora questi risultati, anche se sapevo che con l’impegno messo durante l’inverno prima o poi avrei raggiunto traguardi importanti”.

D’Amico, che nella rassegna tricolore aveva vinto con il nuovo primato toscano Under 18 di 22.25, racconta poi il momento nella quale è arrivata la notizia della chiamata in nazionale: “quando l’ho detto ai miei genitori credevano fosse uno scherzo, ho dovuto far chiamare il mio allenatore a casa per farmi credere!”. Poi torna sui Campionati Italiani: “prima delle batterie avevo un pò di timore perché i miei avversari avevano tutti primati personali migliori dei miei, ma dopo la prestazione nel primo turno ho capito che potevo vincere”.

Occhi ora puntati sulla “Halle d’athlétisme de Metz”, l’impianto dove nel pomeriggio di sabato 1° marzo scenderanno in pista tutti i migliori azzurri, ma con vista sul futuro: “mi vedo sui 200m anche per i prossimi anni, già da piccolo mi sentivo a mio agio su questa distanza e per ora è quella dove sento di poter dare di più”.