GROSSETO – Deve aspettare un supplementare, ma alla fine la formazione Under 15 della Gea Basketball Grosseto, espugna 61-57 il campo di Fucecchio e conquista la decima vittoria, consolidando il primato nella classifica di Coppa Toscana.

Le ragazze di Luca Faragli, contro un’avversaria che cercava di avvicinare le grossetane in classsifica, nel secondo quarto hanno disputato una gara di grande spessore, recuperando i quattro punti di ritardo accumulati nella prima frazione, andando al riposo sopra di uno, 23-22. Le fiorentine hanno rimesso la testa avanti, ma Pepi e compagne, con un parziale di 16-14, hanno agganciato Fucecchio sul finire di quarto e l’hanno superato con un bel tempo supplementare. Un successo di qualità, insomma. E sabato contro Porcari, secondo in classifica, le biancorosse hanno la possibilità di blindare il primo posto.

GEA UNDER 15: Pepi 21, Grilli, Bisanti 5, Mazzi 7, Marconi 4, Giorgi, Diacene, Apicella 7, Sliusar 4, Manganelli 1, Cardelli 12. All. Luca Faragli. Parziali: 15-11, 22-23; 37-35, 51-51; 57-61.