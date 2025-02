FOLLONICA – Si rinnova il Consiglio direttivo dell’Avis comunale “Luigi Bertocci” di Follonica: l’assemblea elettiva è prevista per domenica 23 febbraio alle 9, nella sala messa a disposizione dalla Croce rossa in via della Pace 2/D.

Possono candidarsi tutti i donatori e i soci che fanno parte di Avis Follonica e che vogliono dare il loro contributo per diffondere i valori dietro alla donazione del sangue, attraverso la partecipazione alle riunioni del Consiglio e alle iniziative di sensibilizzazione organizzate durante l’anno.

L’assemblea di domenica sarà anche l’occasione per fare il punto delle attività svolte nell’ultimo periodo dall’associazione e dell’andamento delle donazioni di sangue e di plasma. Andamento più che positivo per la sezione follonichese, visto che nel 2024 sono state effettuate 2082 donazioni (1482 di sangue e 600 di plasma), in netto aumento rispetto alle 1882 del 2023 e ai risultati degli anni precedenti.

«Un obiettivo raggiunto grazie all’impegno e alla disponibilità dei donatori – afferma il presidente di Avis Follonica Antonio Nozzoli -. Noi del direttivo possiamo impegnarci, trovare idee e spunti per sensibilizzare le persone, ma senza i donatori che ci mettono il braccio e soprattutto il cuore non si raggiungerebbe nessun risultato. L’auspicio è poi che ciascun donatore sia “veicolo” di sensibilizzazione: nulla funziona meglio del passaparola».

«Un augurio al Consiglio che verrà. Buon lavoro, i risultati ci sono stati ma possono sempre essere migliorati. La nostra sezione è cresciuta costantemente e nel panorama provinciale rappresenta una realtà molto importante: chi verrà avrà l’onere di mantenere e migliorare ulteriormente questa bellissima realtà».