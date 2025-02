RIBOLLA – Matteo Sensi e Stefano Ferruzzi braccia alzate sull’arrivo nel trofeo “Big Mat”, manifestazione di ciclismo amatoriale valida anche come quarta tappa del “Corri in Provincia Uisp” di ciclismo su strada. La gara si è disputata a Ribolla domenica mattina ed è stata organizzata dal Team Marathon Bike, insieme a Uisp, Avis Ribolla, Provincia di Grosseto e Comune di Gavorrano, supportata dalla Banca Tema e dalla Big Mat di Maurizio Scarpelli.

Nonostante l’arrivo e il tracciato fosse molto sicuro, gli organizzatori hanno predisposto due partenze visto che alla partenza si sono presentati in 110. Nella prima partenza ha vinto Matteo Sensi, atleta della Domestic Street Racing che ha dovuto faticare non poco per trovare la fuga giusta per staccare gli altri favoriti di giornata. Uno su tutti Simone Montanini che quando viene da queste parti lascia sempre il segno, come due domeniche fa nelle sua splendida vittoria del trofeo Renaioli. Soliti tentativi di fuga poco dopo il via sino all’azione decisiva al terzo giro, a una trentina di chilometri dal traguardo, nell’unico strappetto di salita nei pressi della cantina Rocca di Montemassi. Lì assieme al vincitore, nato a Firenze e residente a Prato, sono andati via in quattro: Paolo Ricci, Benedetto Fattoi e Alfredo Balloni, battuti facilmente nella volata ristretta. “Ringrazio il mio presidente Claudio di Santo, i miei compagni di squadra Filippo Fontanelli, Francesco Bacci e Tommaso Conforti. Un ringraziamento doveroso al mio amico nutrizionista Niccolò Ferri” ha commentato Sensi, impiegato nella Toscana Assistance di Calenzano.

Nella seconda partenza la vittoria è andata a Stefano Ferruzzi della Sanetti Sport Griù, che l’anno scorso in Maremma è stato uno dei più vincenti, che oltre a diversi primi posti di categoria si è affermato nei trofei Maiano e Rimembranza. Ferruzzi ha trovato lo spunto giusto a una quindicina di chilometri dal traguardo, quando assieme a Roberto Maggioli della Numbers One Ciclomillenniom, Massimo Bufalieri del team Qred-Bike Emotion e da Fabrizio Mariottini della Vam Cycling è andato in fuga. A differenza della vittoria di Sensi, Ferruzzi ha vinto con un po’ più di fatica, davanti a Roberto Maggioli. Al terzo posto Massimo Bufalieri e quarto Fabrizio Mariottini. “Un ringraziamento particolare a Federico e Bruno Sanetti, sempre vicini e presenti da anni all’attività che faccio nella loro squadra” ha detto Ferruzzi. Questi i premiati di categoria: Benedetto Fattoi, Alfredo Balloni, Vincenzo Borzi, Paolo Ricci, Roberto Maggioli, Loriano Giannini e Massimo Sottili.