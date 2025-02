FOLLONICA – Da febbraio l’Amministrazione comunale ha riattivato il servizio di centralino e prima accoglienza con operatore in presenza all’entrata del Comune.

La ricezione delle telefonate è ora gestita, infatti, da un’operatrice e non più attraverso il risponditore automatico, salvo poche eccezioni. Pertanto i cittadini non avranno un messaggio come guida per digitare l’interno dell’ufficio desiderato ma, facendo il numero del centralino dell’ente (0566/59111) ci sarà un’operatrice a soddisfare le richieste ed eventualmente a guidarli verso l’ufficio di riferimento.

“L’obiettivo dell’ente – dicono dal Comune – è quello di aumentare la soddisfazione del cittadino, la fruizione dei servizi pubblici e l’attenzione verso le richieste e sollecitazioni esterne, anche implementando il servizio di prima accoglienza, che fisicamente è situato nel box informativo posto all’ingresso del Palazzo comunale. Il servizio, rinnovato, rafforza il front office (Urp) e crea un percorso informativo e comunicativo ottimizzato di secondo livello, funzionale anche agli uffici dell’Ente”.

“L’operazione – dicono il sindaco Matteo Buoncristiani e il vicesindaco con delega al personale Danilo Baietti – rientra nel progetto di riavvicinare l’Ente alle esigenze dei cittadini, che spesso hanno la necessità di recarsi personalmente in municipio o di rapportarsi direttamente con i dipendenti, anche telefonicamente, facendo domande e chiedendo chiarimenti. Una richiesta che ci è arrivata a più riprese in questa fase di ascolto e che abbiamo voluto accogliere tempestivamente”.