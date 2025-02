GROSSETO – Finisce in parità il big match del girone Sud del calcio Uisp (l’unico in cui si è giocato). Alberese e Talamone impattano 1-1 e in vetta cambia poco o nulla, poiché il Vetulonia non solo non approfitta dello scontro diretto, ma finisce al tappeto per 2-1 sul campo del Sant’Angelo. Successo esterno dell’Argentario che supera all’inglese la Polverosa; una rete per parte anche tra Granducato e Magliano.

Risultati:

Polverosa-Argentario Amatori 0-2

Alberese-Talamone 1-1

Granducato Del Sasso-Magliano 1-1

S. Angelo Scalo-Etrusca Vetulonia 2-1

Classifica

Talamone 21 punti; Etrusca Vetulonia, Alberese 18; Magliano 14; Argentario Amatori 13; S. Angelo Scalo, Polverosa 11; Granducato Del Sasso 8; Seggiano 4

Prossime gare

Argentario Amatori-S. Angelo Scalo Lun 10/Mar H 21:15 P. S. Stefano

Talamone-Etrusca Vetulonia Lun 10/Mar H 21:00 Fonteblanda

Seggiano-S. Angelo Scalo Lun 24/Feb/ H 21:00 Seggiano Loc. B

Etrusca Vetulonia-Granducato Del Sasso Sab 22/Feb H 15:00 Buriano

Magliano-Alberese Lun 24/Feb/ H 21:00 Magliano

Talamone-Argentario Amatori Lun 24/Feb/ H 21:00 Fonteblanda