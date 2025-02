GROSSETO – Domani, mercoledì 19 febbraio 2025, la Maremma sarà caratterizzata da cieli prevalentemente nuvolosi, con possibilità di deboli piogge isolate, specialmente nelle zone meridionali e sull’Arcipelago.

Cieli e precipitazioni

La giornata inizierà con cieli nuvolosi, con nubi più compatte nelle aree occidentali e meridionali della provincia. Nel corso della giornata, potrebbero verificarsi deboli piogge isolate, in particolare sull’Arcipelago meridionale e in Maremma. Tuttavia, le precipitazioni saranno generalmente di lieve entità e distribuite in modo irregolare.

Temperature

Le temperature minime saranno in aumento, ma nelle zone interne più riparate potrebbero ancora verificarsi locali gelate nelle prime ore del mattino. Le massime, invece, subiranno un lieve calo rispetto ai giorni precedenti. Ad esempio, a Grosseto città si prevedono temperature comprese tra 7°C e 11°C.

Venti e mare

I venti saranno deboli e variabili nelle zone interne, mentre lungo la costa soffieranno moderati venti di Scirocco. Il mare sarà generalmente poco mosso, con tendenza a divenire mosso al largo.

Le previsioni comune per comune

Fonte: 3BMeteo