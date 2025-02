FOLLONICA – «Siamo stati abbandonati» così un gruppo di cittadini di Follonica, in zona Cartiera, ossia tra via Giacomelli e via Bicocchi, racconta la situazione che si trova a vivere.

«Nonostante le segnalazioni fatte quest’area è diventata piazza di spaccio; iniziano il pomeriggio e la sera non si può uscire dopo le 21 perché è pericoloso»

«Abbiamo fatto una quindicina di denunce ma sino ad ora non abbiamo ricevuto nessuna risposta, solo tante promesse» concludono gli abitanti.