GROSSETO – Al via il progetto “Valori Bio”, bando vinto dal Distretto Biologico della Maremma Toscana e finanziato dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, destinato a promuovere l’agricoltura biologica sul territorio.

A partire da lunedì 24 febbraio e fino a giovedì 13 marzo, le aziende agricole presenti sul territorio del Distretto Biologico della Maremma Toscana potranno fare richiesta per partecipare gratuitamente a un programma di formazione e informazione che comprende percorsi partecipativi, seminari, conferenze e altre iniziative volte a sensibilizzare e diffondere la cultura della produzione biologica.

Per partecipare, le aziende interessate potranno scaricare la manifestazione di interesse dal sito web del Distretto al link https://distrettobiologicomaremma.com/bando-ministeriale-distretto-biologico-della-maremma-toscana/, compilarla e inviarla, unitamente alla copia del documento di identità del legale rappresentante, all’indirizzo email [email protected].

Il progetto, dal valore complessivo di oltre 300mila euro, offre alle imprese del settore un’opportunità unica per migliorare la propria formazione e aggiornamento, aspetti fondamentali per rimanere competitivi in un mercato in continua evoluzione.

Come sottolineato dal presidente del Distretto Biologico della Maremma Toscana, Antonfrancesco Vivarelli Colonna: “Non lasciatevi sfuggire questa grande opportunità. Investire nella formazione e nell’aggiornamento è essenziale per il futuro delle nostre aziende, dei nostri dipendenti e del nostro territorio. Il Distretto, grazie a questo progetto, mette a disposizione gratuitamente percorsi che aiuteranno a sviluppare e rafforzare la cultura dell’agricoltura biologica. Chi non fosse ancora associato, invito a farlo per non perdere questa e altre opportunità di crescita che il Distretto continua a promuovere”.

Le aziende che invieranno la propria manifestazione di interesse entro la scadenza del 13 marzo compreso saranno contattate per partecipare alle attività in programma nei mesi successivi.