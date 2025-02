FOLLONICA – Con le squadre giovanili ferme per i raduni nazionali, in scena solo le categorie senior per il Follonica Hockey. Dopo la facile vittoria nei quarti di finale di WSE Trophy Cup, i ragazzi di Sergio Silva sono tornati in scena sabato scorso con il campionato di A1, nel match contro l’Azzurra Novara. Sono stati sufficienti poco meno di 8 minuti per mettere in cassaforte il risultato per l’Innocenti Costruzioni Follonica, che con una doppietta di Davide Banini ed un goal di Marco Pagni portano il risultato sul 3-0. Il Novara non riesce ad arginare i maremmani che ancora con M. Pagnini, D. Banini, Franchi e doppietta di Bracali chiudono con un netto 9-1; di Vega il goal della bandiera per i piemontesi.

La domenica è stato il turno dell’A2 con l’Iren Follonica che, dopo un ottimo primo tempo in vantaggio, si fa recuperare e superare di gran lunga nella difesa dal Sarzana che prevale 6-1. I ragazzi di Aloisi subiscono così un’altra sconfitta nonostante le tante occasioni create.