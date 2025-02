GROSSETO – “Il maltempo che ha colpito Elba e bassa Maremma in quest’ultimi giorni ha prodotto ingenti danni economici alle aziende agricole, turistiche e commerciali, con importanti perdite economiche e notevoli disagi per cittadini e famiglie del territorio. Infatti, gli allagamenti che si sono registrati hanno portato in alcuni casi anche a parziali interruzioni dei servizi essenziali e difficoltà negli spostamenti, creando disagio e forte preoccupazione tra la popolazione e le aziende del territorio”.

A dirlo è Fabrizio Rossi, deputato grossetano di Fratelli d’Italia e componente Commissione ambiente e territorio della Camera, subito dopo la decisione presa oggi da parte della Commissione di attivare una serie di audizioni con istituzioni, amministrazioni locali e protezione civile.

“Gli ultimi nubifragi che si sono abbattuti sull’arcipelago toscano, le aree del grossetano e quelle della bassa Maremma, sono stati di notevole entità. Per questo, come Commissione Ambiente abbiamo deciso di attivare varie audizioni con l’obbiettivo di valutare l’entità dei danni subiti e così da poter meglio individuare le misure necessarie da porre a sostegno dei territori colpiti. Solo attraverso la collaborazione tra più attori: istituzioni, cittadini, associazioni e imprese, sarà possibile mettere in atto tutte quelle azioni davvero necessarie per tutelare il territorio e garantire un futuro a cittadini e imprese”, conclude Fabrizio Rossi, deputato grossetano di Fratelli d’Italia e componente Commissione ambiente e territorio della Camera.