MADONNINO – Un nuovo appuntamento imperdibile per il settore olivicolo-oleario si aggiunge al calendario fieristico nazionale: nasce Toscoleum, il settore espositivo B2B dedicato all’olivicoltura e alla produzione olearia, che si svolgerà il 25, 26 e 27 aprile 2025 a Grosseto Fiere, ospitato all’interno della 45esima Fiera del Madonnino – la storica fiera toscana dell’agricoltura.

Un evento dedicato a 360 gradi alla filiera olivicola-olearia.

Toscoleum, vetrina di riferimento per il Centro Italia, presenta l’esposizione di tecnologie e innovazioni che riguardano l’intera filiera olivicola-olearia: dal vivaismo alla coltivazione e raccolta, fino alle tecnologie per frangitura e gramolatura, gli impianti di trasformazione, l’imbottigliamento, il packaging e gli strumenti per la commercializzazione del prodotto.

Infatti, l’evento vedrà la partecipazione di aziende all’avanguardia nella produzione di macchinari e attrezzature per l’intera filiera.

Ospitato in Toscana, una delle regioni italiane a maggior vocazione olivicola, Toscoleum diventa l’evento immancabile per aziende agricole e olivicoltori, frantoi e oleifici, confezionatori di olio di oliva e le associazioni di categoria, alla ricerca di innovative soluzioni per ottimizzare la qualità e la resa delle proprie produzioni.

L’obiettivo di Toscoleum è, infatti, quello di offrire agli operatori di settore – siano essi professionisti o hobbisti – un panorama completo sulle ultime novità di mercato e le soluzioni più avanzate.

Toscoleum è formazione e informazione con un’attività convegnistica ricca di contenuti.

Accanto all’area espositiva, Toscoleum offrirà un programma convegnistico con seminari e approfondimenti, curati da tecnici e ricercatori del settore olivicolo-oleario.

Proprio grazie alla partecipazione di alcune delle voci più autorevoli nel campo della ricerca agronomica e tecnologica applicata all’olio d’oliva, si riuscirà nell’intento di favorire un’ampia diffusione di conoscenze e buone pratiche.

Con Toscoleum, la Fiera del Madonnino rafforza il suo ruolo di hub del Centro Italia per la meccanizzazione e innovazione agricola, offrendo una nuova piattaforma di incontro e scambio per gli operatori della filiera olivicola-olearia.