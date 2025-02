Foto di repertorio

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Continua la striscia vincete della Blue Factor in serie B: nella quinta giornata il Castiglione supera nel derby, alla pista Parri, il Cp Grosseto per 11-4. Gara sempre in mano ai biancocelesti con un Matteo Faelli scatenato e alla fine autore di ben cinque gol. Primo tempo già archiviato dal quintetto di Federico Paghi, chiuso avanti sull’8-0. Nella ripresa la Blue Factor segna ancora con il Cp Grosseto che accorcia le distanze nel finale. In rete oltre a Faelli, doppietta di Brando Santoni, e sigilli di Roman Matteucci, Lorenzo Nobili, Filippo Agresti e Filippo Montauti. Mercoledì il recupero della quarta giornata contro i Pumas Ancora Viareggio al Casa Mora, arbitro Matteo Galoppi di Follonica.

Serie A2 girone B

1a giornata – Andata 7/8 dicembre – ritorno 15/2

Campolongo H. Salerno-Rotellistica Camaiore 1-2 – 2-8

Pumas Ancora Viareggio-Startit Prato 8-1 – 4-1

Blue Factor Castiglione-Newco Roller Matera 8-0 – 4-2

Sarzana-Iren Follonica

2a giornata – Andata 14/15 dic. – r. 22/2

Newco Roller Matera-Sarzana 11-4

Spv Viareggio-Pumas Ancora Viareggio 3-6

Startit Prato-Blue Factor Castiglione 3-7

Iren Follonica-Campolongo H. Salerno 3-1

3a giornata – Andata 21 dicembre – r. 8/9 mar.

Newco Roller Matera-Iren Follonica 6-2

Blue Fator Castiglione-Spv Viareggio 8-2

Sarzana-Startit Prato 9-7

Pumas Ancora Viareggio-Rotellistica Camaiore 1-3

4a giornata – Andata 4 gen. 2025 – r. 8/9 mar

Campolongo H. Salerno-Pumas Ancora Viareggio 0-4

IpV Viareggio-Sarzana 3-4

Startit Prato-Newco Roller Matera 3-10

Rotellistica Camaiore-Blue Factor Castiglione 8-4

5a giornata – Andata 11/12 gennaio – r. 22/23 mar

Newco Roller Matera-Spv Viareggio 10-2

Startit Prato-Iren Follonica 3-1

Blue Factor Castiglione-Campolongo H. Salerno 9-3

Sarzana-Rotellistica Camaiore 8-5

6a giornata – Andata 13/14/18 e 19 gen. r. 29/30 mar

Campolongo H. Salerno-Sarzana

Spv Viareggio-Startit Prato

Rotellistica Camaiore-Newco Roller Matera

Iren Follonica-Pumas Ancora Viareggio

7a giornata – Andata 25/26 gennaio – r. 5/6 aprile

Spv Viareggio-Iren Follonica

Blue Factor Castiglione-Pumas Ancora Viareggio

Startit Prato-Rotellistica Camaiore

Newco Roller Matera-Campolongo H. Salerno

8a giornata – Andata 1 febbraio – r. 12/13 aprile

Campolongo H. Salerno-Startit Prato 3-2

Blue Factor Castiglione-Iren Follonica 9-0

Pumas Ancora Viareggio-Sarzana 5-3

Rotellistica Camaiore-Spv Viareggio 6-2

9a giornata – Andata 8/9 febbraio – r. 26 aprile

Newco Roller Matera-Pumas Ancora Viareggio 5-4

Spv Viareggio-Campolongo H. Salerno 6-2

Sarzana-Blue Factor Castiglione 3-4

Iren Follonica-Rotellistica Camaiore 2-5

Classifica

Rotellistica Camaiore (9) 24 punti; Pumas Viareggio (9), Castiglione (9) 21; Roller Matera (9) 18; Sarzana (8) 12; Spv Viareggio (8) 9; Roller Salerno (9) 6; Prato (9), Follonica (8) 3

Serie B girone E

Cp Grosseto-Blue Factor Castiglione 4-11

CP GROSSETO: Mattia Marinoni, (Moreno Saletti); Riccardo Bruzzi, Mattia Giabbani, Per Francesco Montomoli, Alessandro Bardini, Samuel Cardi, Tommaso Giusti, Marco Maria Bianchi, Emanuele Perfetti. All. Marco Zanobi.

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Alessandro Donnini, Samaal Shariff; Roman Matteucci, Brando Santoni, Matteo Faelli, Lorenzo Nobili, Tommaso Bracali, Riccardo Palushi, Filippo Agresti, Filippo Montauti. All. Federico Paghi.

ARBITRO: Mario Trevisan di Viareggio

RETI: pt (0-8) 1’59 e 3’59 Faelli (C), 7’53 Matteucci (C), 12’50, 20’05 e 22’28 Faelli (C) 23’38 Santoni (C), 24’19 pp Montauti (C); 4’31 Nobili (C), 5’57 Agresti (C), 9’41 Bardini (G), 14’10 Santoni (C), 18’02 Giabbani (G), 23’42 Montomoli (G), 24’59 Giusti (G).

1a giornata – Andata 4 gennaio – ritorno 9/3

Blue Factor Castiglione-Cgc Viareggio 4-2

Pumas Ancora Viareggio-Canniccia Forte dei Marmi 1-7

Spv Viareggio-Super Glanz Prato 12-2

Cp Grosseto-Rotellistica Camaiore 18/1

2a giornata – Andata 12 gennaio – r. 22 marzo

Canniccia Forte dei Marmi-Cp Grosseto 11-4

Rotellistica Camaiore-Blue Factor Castiglione 6-11

Cgc Viareggio-Spv Viareggio 4-4

Super Glanz Prato-Pumas Ancora Viareggio 7-11

3a giornata – Andata 26 gennaio – r. 29 marzo

Canniccia Forte dei Marmi-Rotellistica Camaiore 8-3

Pumas Ancora Viareggio-Cgc Viareggio 3-1

Cp Grosseto-Super Glanz Prato 7-3

Spv Viareggio-Blue Factor Castiglione 3-8

4a giornata – Andata 4 gennaio 2025 – r. 5 aprile

Spv Viareggio-Rotellistica Camaiore 4-7

Blue Factor Castiglione-Pumas Ancora Viareggio (19 febb)

Cgc Viareggio-Cp Grosseto 7-3

Super Glanz Prato-Canniccia Forte dei Marmi (27 febb)

5a giornata – Andata 9 febbraio – r. 12 aprile

Canniccia Forte dei Marmi-Cgc Viareggio 5-2

Pumas Ancora Viareggio-Spv Viareggio 6-3

Rotellistica Camaiore-Super Glanz Prato 18-1

Cp Grosseto-Blue Factor Castiglione 4-11

6a giornata – Andata 23 febbraio r. 26 aprile

Pumas Ancora Viareggio-Rotellistica Camaiore

Blue Factor Castiglione-Canniccia Forte dei Marmi

Super Glanz Prato-Cgc Viareggio

Spv Viareggio-Cp Grosseto

7a giornata – Andata 2 marzo – r. 3 maggio

Canniccia Forte dei Marmi-Spv Viareggio

Super Glanz Prato-Blue Factor Castiglione

Cgc Viareggio-Rotellistica Camaiore

Cp Grosseto-Pumas Ancora Viareggio

Classifica

Forte dei Marmi (4), Hc Castiglione (4) 12 punti; Pumas Viareggio (4) 9; Cp Grosseto (5), Rotel.ca Camaiore (5) 6; Spv Viareggio (5), Cgc Viareggio (5) 4; Prato (4) 0

Under 23 zona 4

1a giornata 25 ottobre

Spv Viareggio-Blue Factor Castiglione 5-5

Follonica-Cgc Viareggio 2-0

Pumas A. Viareggio-Sarzana 6-2

2a giornata 8 novembre

Blue Factor Castiglione-Follonica 6-3

Pumas A. Viareggio-Cgc Viareggio 5-2

Sarzana-Spv Viareggio 4-2

3a giornata 28 novembre

Pumas A. Viareggio-Blue Factor Castiglione 9-3

Follonica-Spv Viareggio 3-1

Cgc Viareggio-Sarzana 4-8

4a giornata 17/12 – 17/1 – 5/2

Spv Viareggio-Pumas A. Viareggio 3-1

Blue Factor Castiglione-Viareggio 15-0

Follonica-Sarzana

5a giornata 24 gennaio

Cgc Viareggio-Spv Viareggio 1-4

Sarzana-Blue Factor Castiglione 13-5

Pumas A. Viareggio-Follonica 5-0

6a giornata 7 febbraio

Blue Factor Castiglione-Spv Viareggio Rinv.

Cgc Viareggio-Follonica Rinv-

Sarzana-Pumas A. Viareggio 4-6

7a giornata 28 febbraio

Cgc Viareggio-Pumas A. Viareggio

Spv Viareggio-Sarzana

Follonica-Blue Factor Castiglione

8a giornata 14 marzo

Blue Factor Castiglione-Pumas A. Viareggio

Spv Viareggio-Follonica

Sarzana-Cgc Viareggio

9a giornata 4 aprile

Cgc Viareggio-Blue Factor Castiglione

Sarzana-Follonica

Pumas A. Viareggio-Spv Viareggio

10a giornata 2 maggio

Blue Factor Castiglione-Sarzana

Follonica-Pumas A. Viareggio

Spv Viareggio-Cgc Viareggio

Classifica

Pumas A. Viareggio (5) 12 punti; Sarzana (4) 9; Hc Castiglione (5), Spv Viareggio (5) 7; Follonica (4) 6; Cgc Viareggio (5) 0

Campionato Under 17 – zona 4

Classifica finale

Pumas A. Viareggio (9), Hc Castiglione (9) 25 punti; Versilia H. Forte (10) 20; Sarzana (9), Spv Viareggio (9) 9; Follonica (10) 0

Playoff 1-3

1a giornata 9 marzo

Mt Versilia Forte dei Marmi-Blue Factor Castiglione

2a giornata 16 marzo

Blue Factor Castiglione-Pumas A. Viareggio

3a giornata 6 aprile

Blue Factor Castiglione-Mt Versilia Forte Marmi

4a giornata 13 aprile

Pumas Ancora Viareggio-Blue Factor Castiglione

Campionato Under 15 – zona 4

1a giornata 19 ottobre – 8 giornata 21 dicembre

Spv Viareggio-Gb Mec Cgc Viareggio 9-2 – 7-2

Rotellistica Camaiore-Blue Factor Castiglione 1-4 – 3-8

Follonica-Sarzana 0-5 – 2-3

2a giornata 24/26 ottobre – 9 giornata 11 gennaio 2025

Blue Factor Castiglione-Cp Grosseto 15-1 – 6-0

Gb Mec Cgc Viareggio-Follonica 11-4 – 1-1

Sarzana-Rotellistica Camaiore 4-2 – 2-

3a giornata 2 novembre – 10 giornata 25 gennaio

Gb Mec Cgc Viareggio-Rotellistica Camaiore 3-2 – 1-3

Follonica-Cp Grosseto 2-4 – 3-2

Sarzana-Spv Viareggio 2-10 – 2-3

4a giornata 9 novembre – 11 giornata 1 febbraio

Spv Viareggio-Blue Factor Castiglione 3-7 – 3-6

Cp Grosseto-Sarzana 5-3 – 0-3

Rotellistica Camaiore-Follonica 10-0 – Rinv.

5a giornata 16/23 novembre – 12 giornata 8 febbraio

Spv Viareggio-Follonica 10-2

Cp Grosseto-Rotellistica Camaiore 1-3

Blue Factor Castiglione-Gb Mec Cgc Viareggio 24-0

6a giornata 30 novembre – 13 giornata 22 febbraio

Sarzana-Blue Factor Castiglione 2-10

Gb Mec Cgc Viareggio-Cp Grosseto 3-4

Rotellistica Camaiore-Spv Viareggio 4-11

7a giornata 7 dicembre – 14 giornata 1 marzo

Spv Viareggio-Cp Grosseto 9-1

Blue Factor Castiglione-Follonica 14-1

Cgc Viareggio-Sarzana 3-1

Classifica

Hc Castiglione (10) 30 punti; Spv Viareggio (10) 24; Rotellistica Camaiore (10), Sarzana (10), Cp Grosseto (10) 12; Cgc Viareggio (10) 10; Follonica (10) 4