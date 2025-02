GROSSETO – Atletica Grosseto Banca Tema ancora protagonista a livello nazionale: domenica 16 febbraio, all’interno del PalaIndoor di Padova, Anselme Faragli ha chiuso all’ottavo posto il Pentathlon Allievi dei Campionati Italiani al coperto 2025 (foto Fidal). Nella nuova rassegna dedicata esclusivamente alle prove multiple, che tra sabato e domenica ha visto competere i migliori specialisti d’Italia di tutte le categorie, il grossetano è risultato essere il terzo atleta tra quelli al primo anno di categoria.

Nella gara vinta dall’umbro Matteo Sorci con il record italiano (3929 punti), il grossetano ha stabilito il nuovo primato personale di 3391 punti al termine di una competizione che prevedeva cinque diverse specialità nel giro di otto ore.

Dopo l’8.88 nei 60hs e il 6.21m nel salto in lungo, l’atleta allenato da Alessandro Moroni ha iniziato la sua rimonta chiudendo al terzo posto il getto del peso (12.37m) e al quinto posto il salto in alto (1.86m), per poi chiudere per la prima volta in carriera i 1.000m sotto i 3 minuti (2:58.49).

Il weekend dell’Atletica Grosseto Banca Tema registra anche l’importante esordio delle categorie promozionali, impegnate a Campi Bisenzio nella prima giornata del campionato di società di corsa campestre: primo posto provvisorio per le Ragazze con tre piazzamenti in Top 15: Cloe Meravigli è seconda, Eva Landini settima e Giulia Scali tredicesima. Al maschile secondo posto societario per gli Under 14, dove il migliore è Cristian De Angelis, decimo. Nelle gare Cadetti i migliori sono Matteo Sepe (21esimo) e Frida Schiavi (14esima), mentre nel Cross Corto Assoluto Filippo Bonucci, Pietro Colombo e Davide Borselli chiudono 37esimo, 41esimo e 73esimo, al femminile Aurora Funghi e Matilde Di Monaco si piazzano rispettivamente 32esima e 46esima.