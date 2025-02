FOLLONICA – Non c’è pace per gli studenti della prima D del Liceo Linguistico di Follonica. A protestare sono i genitori che da tempo hanno segnalato una situazione inaccettabile per i loro figli. I ragazzi infatti, dall’inizio dell’anno, a causa dell’inagibilità di una classe che li avrebbe potuti accogliere all’interno della struttura principale del loro istituto, sono stati destinati in un’aula distaccata, a fianco del corpo principale, che dopo poco tempo ha presentato diversi problemi di infiltrazione di pioggia.

Più volte i genitori hanno fatto le segnalazioni alla scuola e qualche girono fa hanno allertato anche i vigili del fuoco. La Provincia di Grosseto, che in questo caso si occupa dalla manutenzione degli edifici scolastici degli istituti superiori, ha ricevuto la comunicazione il 30 gennaio scorso e subito nei primi giorni di febbraio è stato fatto un sopralluogo. È stato anche affidato un incarico di indagine per capire che tipo di intervento è necessario per rivolere il problema. «A breve quindi – fanno sapere dalla Provincia – ci sarà un intervento».

I ragazzi intanto nel corso dell’anno erano stati spostati per un paio di settimane in un’aula più piccola perché provvisoriamente tornata a disposizione. Ma adesso sono nuovamente tornati nell’aula che presenta problemi. Per questo i genitori si sono rivolti alla nostra redazione lamentando i disagi che ogni giorno i ragazzi devono subire.