GROSSETO – Dopo due settimane di intensa attività, venerdì 14 febbraio si è conclusa l’esercitazione aerea “Typhoon Flag 25” ospitata quest’anno, per la prima volta, dal 37° Stormo di Trapani.

I quattro Stormi che concorrono alla difesa aerea dell’Aeronautica militare – 4° Stormo di Grosseto, 36° Stormo di Gioia del Colle (Bari), 37° Stormo di Trapani e 51° Stormo di Istrana (Treviso) – hanno messo in comune mezzi, risorse, personale ma soprattutto conoscenza ed esperienza rendendo possibile l’organizzazione e l’esecuzione della più importante esercitazione dell’anno per la linea F-2000.

“Ciò ha consentito il conseguimento dei due principali obiettivi – dicono dall’Aeronautica -: l’addestramento a vari livelli dei piloti Eurofighter dei gruppi volo partecipanti e la standardizzazione tanto operativa quanto manutentiva della linea Efa. Le principali novità dell’edizione 2025 dell’esercitazione sono legate allo svolgimento della fase avanzata del Weapon Instructor Course (Corso per istruttori di tiro e tattiche). Grazie alla presenza di otto velivoli Eurofighter, quattro F-35 (che hanno operato da Home Base), un G550 Caew e un Kc-767A è stato possibile organizzare missioni complesse in cui sono stati ricreati gli attuali scenari di crisi. Con il supporto tecnico-operativo e la disponibilità di aree addestrative assicurate dal Poligono interforze del Salto di Quirra, i piloti si sono addestrati anche alla ricerca, identificazione e difesa dalle minacce rappresentate da componenti missilistiche di lunga gittata (Cruise Missile). L’impiego di sistemi a pilotaggio remoto, operato in modo integrato nell’ambito di scenari multidominio, ha altresì consentito di simulare le minacce Uas oggi presenti nelle principali aree di crisi. Questa specifica tipologia di addestramento è stata già utilizzata proficuamente in occasione di grandi esercitazioni aeree, quali ad esempio la Falcon Strike 2022, ed è focalizzata sul ciclo F2T2EA (Find, Fix, Target, Track, Engage & Assess). La componente Uas del Poligono, unita al rimanente pacchetto di simulazione delle minacce in ambiente EW (Guerra Elettronica) e ad altri ausili addestrativi, concorrono ad assicurare un ambiente quanto più realistico ed attinente possibile alle condizioni di impiego operativo”.

“Lavorare insieme al 6° e il 32° Stormo, ha consentito inoltre di agevolare il processo di integrazione tra velivoli di quarta e quinta generazione e quello tra F-2000 e velivoli di supporto come il G550 Caew del 14° Stormo di Pratica di Mare (Rm) nonché del Kc767A per le missioni di rifornimento in volo (Air to Air Refuelling). Gli F-35 del 6° e 32° Stormo hanno operato dalla base madre, mentre il Caew ha effettuato degli scali tecnici su Trapani al fine di consentire l’attività di briefing, debriefing e pianificazione con gli operatori e il personale navigante e non della linea Efa, sempre allo scopo di confrontarsi, correggere e migliorare le procedure operative. Un’attività quest’ultima a cui è assegnata grande attenzione e che rappresenta il motivo fondante di un rischieramento di personale proveniente dai diversi Stormi di difesa aerea, insieme al personale Mission Crew operante sul Caew che hanno così potuto confrontarsi di persona accrescendo il ritorno addestrativo e l’efficacia delle Tattiche Operative. Ad avvalorare tale concetto e quale novità di questa edizione, si è voluto far partecipare da remoto alla fase di planning anche il personale Dami (Difesa aerea missilistica integrata) del 22° Gruppo Radar di Licola”.

Nel contempo, l’esercitazione ha anche rappresentato l’occasione per proseguire l’addestramento dei piloti frequentatori del Corso di conversione operativa del 20° Gruppo Ocu del 4° Stormo di Grosseto che a breve raggiungeranno i Gruppi volo cui sono stati assegnati.

“La complessa attività esercitativa ed addestrativa generata, ha coinvolto numerosi reparti dell’Aeronautica militare tra i quali anche l’80° Centro Sar (Search and Rescue) del 15° Stormo, il Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico (FE) e il 22° Gruppo Dami di Licola (NA), che ha condiviso con il Caew il ruolo Primary Control Agency per tutta la durata dell’attività garantendo gli Interceptor Controllers. Infine, ha partecipato anche il Reparto Supporto Tecnico Operativo di Guerra Elettronica (Restoge) che, con la componente Operatori di Bordo, ha integrato le attività del velivolo Caew mediante la sorveglianza dello spettro elettromagnetico, mentre personale specialista e analista del Reparto ha assicurato l’attività di riprogrammazione dei Mission Data a supporto delle linee F-2000 e F-35”.

“La Typhoon Flag si conferma un’importante opportunità per il raggiungimento di obiettivi addestrativi di diverso livello e tipologia – conclude l’Aeronautica -, nonché un’occasione per promuovere la standardizzazione e il consolidamento delle tattiche operative di tutta la Comunità Eurofighter aumentandone al contempo lo spirito di cooperazione e condivisione”.