GROSSETO – Ancora agonismo e crescita per i giovani del Grosseto Rugby nell’ultimo weekend di palla ovale. Alti e bassi per la categoria Under 14 in forze alla Tirreno Rugby Club: il team con Aiace in squadra vince in terra amaranto 24-21 contro il Livorno 1931; a Firenze, nella seconda squadra con i biancorossi Matteo, Orlando e Christian, niente da fare contro il Florentia che vince con ampio scarto, non senza qualche grattacapo da risolvere.

A farla da padroni invece gli Under 16 che espugnano lo stadio di Colorno 44-7; convocati i tre grossetani Nathan Duchi, Diego Vena. e Gabriele Loffredo, che mettono in campo il buon rugby impartito dal coach Agostino Bencivenga, dimostrando tutta la loro gran voglia di far bene.

Massimo risultato anche per due tesserate della sezione femminile del Grosseto Rugby. Valeria e Noemi, coi numeri 61 e 74 sulle spalle, si sono unite alla compagine dei Pirati Old Livorno, lottando con grinta e contribuendo alla vittoria finale per 7-1 contro i Granchi Blu del Cecina.

Domenica prossima 23 febbraio, il Grosseto Rugby Club aspetta tutti gli appassionati di palla ovale nella sua club house dalle 15,00 per seguire in compagnia l’incontro del torneo Sei Nazioni fra l’Italrugby e la Francia.