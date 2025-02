Foto di repertorio

GROSSETO – La Gea Basketball Grosseto tiene testa per 38 minuti al Paolo Nesi Poggibonsi, poi si arrende, subendo l’ottava sconfitta nelle ultime nove partite (93-76), la quarta consecutiva nel girone di ritorno del campionato di Divisione regionale 1. Scesi in campo con un paio di assenze e tre giocatori influenzati, i ragazzi di Marco Santolamazza hanno disputato una gara vivace, tenendo testa una formazione in ottima condizione che ha cercato di dare subito un’impronta al match. Trascinati da un Tommaso Ense inarrestabile in attacco (36 i suoi punti al referto) i grossetani hanno lottato su ogni pallone, superando i venti punti nel primo quarto, ma alla fine hanno pagato il fatto di essersi presentati con i giocatori contati. Fino a 2’38 dalla sirena la gara era apertissima, con Poggibonsi avanti di tre punti ma con il Grosseto che aveva in mano la palla del potenziale pareggio. La stanchezza e un break senese di 10-0 hanno purtroppo condannato Furi e compagni, ma alla fine i 17 punti di scarto sono un risultato troppo pesante per una squadra che ha disputato veramente una bella partita e che adesso nell’anticipo di giovedì cercherà di tornare alla vittoria sul campo del Valdelsa Basket, quintetto che affianca la Gea al decimo posto con 18 punti.

“Non posso che fare i complimenti ai miei ragazzi – ha commentato il coach Marco Santolamazza – per essere riusciti a lottare per quasi 38 minuti contro un avversario davvero bravo. Certo, trovarsi a due minuti e mezzo dalla fine con una palla in mano e appena tre punti di ritardo lascia molto rammarico, ma eravamo veramente cotti, abbiamo lottato con tutto quello che avevamo e alla fine abbiamo pagato le conseguenze della stanchezza. È stata comunque una buona partita, i ragazzi sono stati in gamba e ora dovranno recuperare le energie per cercare di portare a casa il successo nell’infrasettimanale di Colle Val d’Elsa”.

I risultati della 4a di ritorno: Monteroni-Union Campi 78-49, Calenzano-Jokers Legnaia 60-61, Virtus Certaldo-Montespertoli 75-83, Poggibonsi-Gea Grosseto 93-76, Laurenziana-Maginot Siena 72-56, Ms Synergy Valdarno-Galli San Giovanni Valdarno 60-62, Valbisenzio-Asciano 59-71, Sestese-Valdelsa 62-55.

La classifica: Virtus Certaldo 36 punti; Asciano 30; Valbisenzio 26; Poggibonsi, Monteroni 22, Sestese, Laurenziana, Montespertoli, Galli San Giovanni 20; Gea Grosseto, Valdelsa 18; Calenzano e Ms Synergy S.Giovanni 16; Jokers Legnaia 12; Maginot Siena e Union Campi 4.

Paolo Nesi Poggibonsi-Gea Grosseto 93-76

POGGIBONSI BASKET: Juliatto 26, Del Cucina 24, Borgianni 14, Giorgi 13, Ravenni 6, Mucci 5, Ceccatelli 3, Testi, Figus, Maestrini, Rumachella. All. Franceschini.

GEA GROSSETO: Ense 36, Furi 15, Biagetti 10, Scurti 7, Baccheschi 4, Ignarra 3, Mezzani 1, Mazzei, Romboli.

All. Santolamazza.

ARBITRI: Collina di Montemurlo e Galluccio di Colle Val d’Elsa.

PARZIALI: 29-22, 42-35; 68-61.