Foto di repertorio

GROSSETO – Sconfitta sul filo di lana per la Pallacanestro Grosseto Team 90, superata 67-65 dall’Etruria Basket. Buona partenza con un buon movimento di palla per i maremmani, che chiudono la prima frazione sul 18-12. Nel secondo quarto però l’Etrusca rimane agganciato: 29 a 27 il parziale all’intervallo lungo.

Successivamente, Ciacci e Tinti cercano di trascinare la capolista in vantaggio ma rimane un solido equilibrio: 48-48. Ultimo quarto tra sorpassi e contro sorpassi il Team 90 non riesce a trovare il canestro decisivo per portarsi a casa l’intera posta in gioco.

Prossimo appuntamento 22 febbraio alle 18:30 in casa dell’Affrico Firenze.

Pallacanestro Grosseto: Ciacci 14, Casanova 6, Franzese 14, Tinti 10, Terrosi 6, Barabesi 8, Conti 2, Perfetti 2, Zucchini 3, Bambini, Eman, Lettieri. Coach A. Manganelli, A. Goiorani, J. Pedicelli. Parziali: 18-12; 11-15; 19-21; 17-19.