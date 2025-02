GROSSETO – Cresce l’attesa per “Back to the Party Venice Carnival”, la cena-spettacolo esclusiva organizzata da Ettore Raso, in programma sabato 22 febbraio alla Sala Eden di Grosseto. L’evento, ispirato alla magia del Carnevale Veneziano, ha già registrato un grandissimo successo e restano disponibili solo pochissimi posti prima del tutto esaurito.

Un Carnevale in grande stile tra spettacolo e musica

Back to the Party Venice Carnival promette un’esperienza immersiva tra maschere, costumi e un’ambientazione che trasporterà il pubblico nella Venezia più affascinante. La serata sarà arricchita da un cast artistico di alto livello:

Andrea Sax , con il suo sax live, regalerà momenti di grande eleganza musicale.

, con il suo sax live, regalerà momenti di grande eleganza musicale. Linda Leccese , violinista di talento, conquisterà il pubblico con il suo violino.

, violinista di talento, conquisterà il pubblico con il suo violino. F. M. Giorgi , voce lirica d’eccezione, accompagnerà la serata con esibizioni emozionanti.

, voce lirica d’eccezione, accompagnerà la serata con esibizioni emozionanti. DJ Ettore Raso , ideatore del format Back to the Party, animerà la notte con un DJ set esplosivo.

, ideatore del format Back to the Party, animerà la notte con un DJ set esplosivo. DJ Matte J , che curerà la selezione musicale durante l’aperitivo e la cena.

, che curerà la selezione musicale durante l’aperitivo e la cena. Madame Fló, con la sua animazione scenica, darà un tocco teatrale e coinvolgente all’evento.

Ultime opportunità per partecipare

La richiesta per Back to the Party Venice Carnival è stata altissima e l’evento si avvia al tutto esaurito. Gli ultimi posti disponibili sono ancora prenotabili, ma si consiglia di affrettarsi per non perdere la possibilità di vivere un Carnevale esclusivo, tra intrattenimento, spettacolo e un’atmosfera indimenticabile.

INFO E PRENOTAZIONI

📍 Dove: Sala Eden, Grosseto

📅 Quando: Sabato 22 febbraio 2025, ore 20.30

💳 Costo: Cena € 38,00 a persona

📞 Prenotazioni: 3396242020 (WhatsApp disponibile)

Non perdere l’occasione di essere parte di un evento unico: Back to the Party Venice Carnival ti aspetta per una serata straordinaria!