MASSA MARITTIMA – Iniziano i lavori di manutenzione di via Boito a Massa Marittima.

Il rifacimento dell’asfalto riguarderà tutta la via, dall’intersezione con via Massetana Nord sino a via Norma Parenti. L’importo dei lavori è pari a 38mila 731 euro.

“Si tratta di un intervento tampone, necessario per sistemare provvisoriamente questa strada che è particolarmente ammalorata, – afferma Maurizio Giovannetti, vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici di Massa Marittima –, ma siamo consapevoli che ‘la malattia è ben più grave’. Parliamo infatti di un’area soggetta a forti dissesti gravitativi per i quali il Comune di Massa Marittima ha già elaborato un progetto che prevede il consolidamento del versante compreso tra via Verdi e via Boito, fino a via Massetana nord. Per questo progetto è stata presentata richiesta di finanziamento al Ministero per un importo di circa 2milioni e 600mila euro”.