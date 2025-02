GROSSETO – Successo di presenze ed agonismo al Trofeo Città di Grosseto di pallavolo, primo Torneo dedicato alle categorie giovanili S3 del 2025 formato Pallavolo Grosseto.

“Il vecchio ma accogliente e caldo palazzetto – ha raccontato la società biancorossa – si è riempito così di sorrisi, palloni volanti, urla e tanta tenerezza. Ringraziamo la Virtus Maremma Volley ASD per la partecipazione e facciamo i nostri complimenti per il secondo posto nel I° livello.

Il nostro più grande grazie va a Simona Faragli e Vanessa Potenti che con divertimento pazienza e risate fanno crescere le nostre più piccole atlete, a Federica Brizzi e la sua aiutante Martina Di Giovanna che con estrema cura, professionalità e nomignoli fantasiosi stanno tirando su delle vere pallavoliste mignon. Tutto questo ha permesso di passare un pomeriggio colorato ed a tratti competitivo fino alla conquista del Trofeo per la squadra delle Pantere di Pallavolo Grosseto composta da Gaia, Ginevra ed Emilia”.

La Pallavolo Grosseto ringrazia tutti i suoi collaboratori per la grande organizzazione e disponibilità ed in particolar modo direttrici di gara Jessica Dardha, Fiamma Boccini, Giorgia Dierna e Ginevra Zambianchi ed ovviamente vi dà appuntamento al prossimo evento; un grazie anche a Elisabetta e Vito.