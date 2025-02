FOLLONICA – I colori del Carnevale sono tornati a inondare le strade di Follonica. Dopo il rinvio della scorsa domenica e il maltempo degli ultimi giorni è arrivata una bella giornata, ricca di divertimento e di allegria per tutti i partecipanti.

Una seconda sfilata molto attesa, a giudicare dal numero di biglietti staccati. Se il primo appuntamento aveva infatti registrato 4376 spettatori, questa volta il numero è cresciuto, e non di poco. 6428 i biglietti totali di questa domenica, venduti sia online sia fisicamente.

Balli, mascheroni, musica e coriandoli non sono però stati gli unici ingredienti di questa uscita: è stata infatti eletta oggi Miss Carnevale 2025. Tra le varie reginette in gara la fascia più ambita è andata a Matilde Rosati del rione Senzuno, che ha convinto la giuria con danze ispirate al mondo indiano, a bordo del carro tutto dedicato alla dea Khali. Seconda classificata Costanza Caciagli (rione 167 Ovest Campi Alti al Mare), impegnata invece in una danza acrobatica con un cerchio ogni volta che il grande mascherone del gargoyle si apriva. Terze a parimerito le altre reginette. A premiare il sindaco Matteo Buoncristiani, che ha ringraziato tutte per il loro impegno.

Come da tradizione, ognuna di loro ha ricevuto inoltre una fascia diversa a seconda delle caratteristiche rappresentate. A Claudia Pietralunga (Centro) la fascia di Miss Eleganza, a Sabrina Bianchi (Zona Nuova) quella di Miss Gioia, a Giada Santi (Cassarello) quella di Miss Grazia. Matilde Rosati (Senzuno) è poi stata proclamata Miss Stile, Giulia Biagini (Pratoranieri) Miss Brio, Costanza Caciagli (167 Ovest Campi Alti al Mare) Miss Fascino e Alessandra Macii (Capannino) Miss Sorriso.

Reginette, mascherate a terra e carri hanno sfilato come al solito nel circuito che passa da via Albereta e da via Gorizia, per poi soffermarsi per un’esibizione davanti alla giuria e al pubblico in piazza Guerrazzi. Giuria che ha valutato appunto anche mascherate e carri, ma in questo caso i vincitori verranno svelati solo in seguito.

Vi lasciamo alla fotogallery con gli scatti di Giorgio Paggetti, ricordandovi che la prossima sfilata sarà sabato 22 febbraio, a partire dalle 16:30.