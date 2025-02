GROSSETO – La settimana dal 17 al 23 febbraio 2025 nella provincia di Grosseto sarà caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili, con giornate prevalentemente soleggiate alternate a possibili rovesci nel fine settimana.

Lunedì 17 febbraio

Cieli nuvolosi con temperature che oscilleranno tra 4°C e 14°C. La probabilità di pioggia è del 20%.

Martedì 18 febbraio

Prevalenza di sole con temperature comprese tra 5°C e 14°C. La probabilità di pioggia è del 10%.

Mercoledì 19 febbraio

Nuvolosità variabile con schiarite; temperature tra 6°C e 15°C. La probabilità di pioggia è del 20%.

Giovedì 20 febbraio

Cieli parzialmente nuvolosi con temperature che variano da 4°C a 15°C. La probabilità di pioggia è del 20%.

Venerdì 21 febbraio

Giornata soleggiata con temperature tra 6°C e 16°C. La probabilità di pioggia è del 10%.

Sabato 22 febbraio

Possibilità di rovesci con temperature che oscilleranno tra 6°C e 16°C. La probabilità di pioggia è del 40%.

Domenica 23 febbraio

Parzialmente soleggiato con temperature comprese tra 5°C e 17°C. La probabilità di pioggia è del 20%.

Dettagli per zone specifiche della provincia:

Nord (Follonica e Massa Marittima): Le temperature seguiranno l’andamento generale della provincia, con valori leggermente più bassi nelle aree interne.

Centro (Grosseto capoluogo): Condizioni come descritto sopra.

Zona dell’Amiata: Temperature più fresche, specialmente nelle ore serali e mattutine, con minime che possono avvicinarsi allo zero.

Sud (Orbetello e Monte Argentario): Clima mite con temperature leggermente più elevate rispetto al resto della provincia.

Le previsioni comune per comune

Fonte: 3BMeteo