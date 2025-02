GROSSETO – Benvenuti al consueto appuntamento con l’Almanacco della Maremma. Scopriamo insieme cosa ci riserva questa giornata tra storia, curiosità e tradizioni.

Santo del giorno: Santa Giuliana di Nicomedia

Santa Giuliana nacque intorno al 285 a Nicomedia, nell’attuale Turchia. Convertitasi al cristianesimo, fu promessa in sposa al prefetto della città, Eulogio. Rifiutò il matrimonio a meno che lui non si convertisse, scatenando la sua ira. Fu quindi torturata e decapitata nel 305 per la sua fede. Le sue reliquie furono venerate a Cuma e successivamente trasferite a Napoli.

Orari di alba e tramonto:

Alba: 07:10

07:10 Tramonto: 17:45

Nati oggi:

Claudio Amendola (1963) – Attore e regista italiano noto per numerosi film e serie TV.

(1926) – Regista britannico, vincitore di un premio Oscar per "Un uomo da marciapiede".

(1979) – Celebre pilota motociclistico italiano, nove volte campione del mondo.

(1959) – Ex tennista statunitense, famoso per il suo talento e temperamento in campo.

(1959) – Ex tennista statunitense, famoso per il suo talento e temperamento in campo. Angelo Peruzzi (1970) – Ex calciatore italiano, considerato uno dei migliori portieri della sua generazione.

Accadde oggi:

1918 – La Lituania dichiara l’indipendenza da Russia e Germania.

– La Lituania dichiara l'indipendenza da Russia e Germania. 1923 – Howard Carter apre la camera funeraria del faraone Tutankhamon, rivelando tesori intatti.

– Howard Carter apre la camera funeraria del faraone Tutankhamon, rivelando tesori intatti. 1937 – Wallace Carothers ottiene il brevetto per il nylon, rivoluzionando l’industria tessile.

Curiosità sulla Maremma:

Scarlino:

Scarlino è un affascinante borgo medievale situato su una collina che domina il Golfo di Follonica. Il paese è noto per la Rocca Pisana, una fortezza del X secolo che offre viste panoramiche mozzafiato sulla costa e l’entroterra. Il territorio di Scarlino comprende anche la Riserva Naturale delle Bandite di Scarlino, un’area protetta ricca di sentieri immersi nella macchia mediterranea, ideale per escursioni a piedi, in bicicletta o a cavallo. Le spiagge di Cala Violina e Cala Martina, con le loro acque cristalline e sabbia fine, sono tra le più belle della Toscana e offrono un’esperienza balneare incontaminata. Il centro storico ospita eventi culturali e sagre che celebrano le tradizioni enogastronomiche locali, rendendo Scarlino una meta imperdibile per chi desidera scoprire le bellezze della Maremma.

Buona giornata, l’Almanacco della Maremma torna domani.