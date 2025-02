Foto di repertorio

GROSSETO – Settima sconfitta in campionato per il Grosseto, che si smarrisce e cade 4-1 sul campo della seconda Fulgens Foligno, al termine della 24esima giornata. Unica nota positiva, l’esile mantenimento della quarta piazza seppure assieme al Siena, sconfitto dall’irraggiungibile Livorno.

Padroni di casa in vantaggio all’8′ con Santarelli, mentre Panaioli firma il 2-0 al 25′. I biancorossi danno segnali di reazione e accorciano le distanze con Senigagliesi, che batte Tognetti al 39′. I maremmani sembrano aver trovato il bandolo della matassa anche nella parte iniziale della ripresa, ma il Foligno allunga con Calderoni al 18′. Subito dopo, un clamoroso legno nega il gol ai torelli, insidiosi su palla ferma. Riesce tutto bene invece ai locali che al 26′ firmano la quarta rete col tocco vincente di Panaioli. Poco o niente fino al triplice fischio. Situazione sempre più critica per la società del patron Lamioni (foto d’archivio di Paolo Orlando).

FOLIGNO: Tognetti, Santarelli, Zichella, Grea, Mattia, Schiaroli, Ceccuzzi, Panaioli, Tomassini, Khribech, Calderini. A disposizione: Bulgarelli, Cesaretti, Grassi, Nuti, Settimi, Ferrara, Nuti, Di Cato, Pupo Posada. All. Manni.

GROSSETO: Raffaelli, Possenti, Nunziati, Bolcano, Guerrini, Senigagliesi, Sacchini, Caponi, Addiego Mobilio, Sabattini, Benucci. A disposizione: Piersanti, Shenaj, Chrysovergis, Macchi, Grasso, Di Meglio, Dierna, Sane, Marzierli. All. Consonni.

ARBITRO: poliziotto di Palermo; assistenti Barbanera di Palermo e Fatati di Latina.

MARCATORI: 8′ Santarelli, 25′ Panaioli, 39′ Senigagliesi, 18′ st Calderoni, 26′ st Panaioli