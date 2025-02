ORBETELLO – Il Tar ha fissato al 30 ottobre l’udienza per il ricordo presentato dalla Biba Boats s.r.l. Tramite il legale Franklin Varioli Pietrasanta contro il Comune di Orbetello.

La Biba boats si era aggiudicata nel 2022 la concessione demaniale marittima in località Santa Liberata per due anni.

Successivamente l’Amministrazione aveva prorogato la durata della concessione fino al 31 dicembre 2024.

«La società Biba Boats si è rivolta al Tar Toscana lamentando, in particolare, l’illegittimità degli atti in quanto la proroga avrebbe dovuto avere durata di due anni – si legge nella memoria del Comune -. E il ricorso è stato respinto con la sentenza n. 1425/2024 che ha confermato la correttezza del provvedimento di proroga concesso dall’Amministrazione comunale che ha avviato una nuova procedura di affidamento (delibera n. 361 del 29 novembre 2024), che prevede di limitare la possibilità di affidare la gestione di più attività alla medesima ditta stabilendo che nel caso di aggiudicazione di più ambiti delle concessioni allo stesso soggetto, lo stesso potrà scegliere per quale procedere all’affidamento in gestione ai sensi dell’art. 45-bis».

Contro questa delibera ha fatto ricorso, tramite il proprio avvocato, la Biba Boats. I, Tar ha accolto il ricordo e fissato l’udienza ad ottobre prossimo.