BAGNO DI GAVORRANO – Sfiorato il tris di vittorie per il Follonica Gavorrano, raggiunto sull’1-1 allo scadere dalla cenerentola Fezzanese nella 24esima di campionato. Al Malservisi-Matteini la prima azione offensiva è dei minerari al 3′ con Lo Sicco che manda Pino in profondità: quest’ultimo calcia dal limite ma spara alto sopra la traversa.

Al 7′ Arrighini va via ad Antezza, che lo atterra quando l’attaccante è lanciato verso la porta. L’arbitro non se la sente di estrarre il rosso e ammonisce il difensore della Fezzanese.

Espulsione che arriva al 10′ su Cantatore, che entra in maniera sconsiderata su Lo Sicco e lascia i suoi in 10 uomini per 80 minuti.

Al 18′ bello scambio tra Kondaj e Bramante, la conclusione di quest’ultimo termina alta.

Quattro minuti dopo è invece Kondaj a sfiorare il gol dopo una bella combinazione con Matteucci e Arrighini, il diagonale termina fuori di un soffio.

Al 27′ ci prova Lo Sicco su calcio di punizione, la palla termina vicina all’incrocio dei pali.

Un minuto più tardi la bella iniziativa di Bramante termina con un tiro a giro con il sinistro che anche in questo caso sfiora la traversa.

Il Follonica Gavorrano continua la sua gara nella trequarti della Fezzanese. Al 41′ la conclusione di Morelli da fuori termina di poco alta.

Al 44′ Bramante arriva al tiro, Pucci respinge davanti ad Arrighini, che da buona posizione non trova la porta.

Nella seconda frazione di gioco al 12′ ci prova Bramante dal limite, con palla alta sopra la traversa.

Il meritato vantaggio del Follonica Gavorrano diventa realtà al quarto d’ora: Matteucci intercetta una palla in area e batte Pucci, portando i biancorossoblù sull’1-0.

Al 19′ bello scambio dal limite tra Pino e Arrighini, quest’ultimo calcia ma trova la risposta del portiere.

Un minuto più tardi si scatena Bramante, che semina il panico e arriva al tiro. Grande parata del portiere ospite, che gli nega la gioia del gol.

Al 24′ Matteucci trova il palo con un colpo di testa su calcio d’angolo.

Ospiti pericolosi al 33′ con Loffredo: il suo colpo di testa termina di poco a lato.

A ridosso del 90′ la Fezzanese trova il tocco del pari: Bruccini tira forte su calcio di punizione e sorprende Antonini, che non riesce a controllare la sfera.

Al 48′ ci prova Bramante dopo la sponda di Pino, con la palla che termina alta.

È l’ultima occasione: gli ultimi del girone E strappano così un punti al team minerario.

FOLLONICA GAVORRANO: Antonini, Morelli (7′ st Souare), Pignat, Matteucci, Masini (40′ st Scartoni), Pino, Kondaj, Scartabelli, Lo Sicco, Bramante, Arrighini (40′ st Giustarini). A disposizione: Romano, Brunetti, Tatti, Cret, Zona, Marino. All. Masi.

FEZZANESE: Pucci, Antezza, Bechini (33′ st Mariotti), Benassi (22′ st Sciuezo), D’Alessandro, Salvetti, Campana (30′ Loffredo), Cantatore, Beccarelli (40′ st Fiori), Ngom (10′ st Bruccini), Lunghi. A disposizione: Calò, Carli, Sacchelli, Remedi. All. Gatti.

ARBITRO: Sacco di Novara. Assistenti Annoni di Como ed Eltantawy di Chiari.

MARCATORI: 16′ st Matteucci, 44′ st Bruccini.

NOTE: ammoniti Antezza, Benassi, Kondaj, Masini, Salvetti, Pignat, Giustarini. Espulso Cantatore al 10′ per gioco pericoloso su Lo Sicco. Recuperi 2+4.