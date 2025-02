BAGNO DI GAVORRANO – Sconfitta di misura per le ragazze del Calcio a 5 femminile del Follonica Gavorrano, che cedono 2-1 in casa del GF Rione C5. Buon approccio alla partita per le maremmane, che mostrano subito una buona intesa e creano trame di gioco che non danno punti di riferimento alle avversarie; al primo affondo delle padrone di casa, però, le biancorossoblù passano in svantaggio.

Nonostante il colpo subito, il Follonica Gavorrano continua a macinare gioco. La perseveranza viene premiata quando Alocci trova il pareggio, grazie a una grande imbucata di D’Antoni. Il morale si alza e le ragazze accelerano il ritmo, cercando il gol del vantaggio. Ma la traversa si oppone al loro tentativo, negando il gol dopo una bella punizione di D’Antoni.

La prima frazione di gioco si conclude quindi in parità. All’inizio del secondo tempo le biancorossoblù partono con determinazione e creano occasioni su occasioni, trovando altrettante risposte del portiere. A trovare il gol sono invece le avversarie. La partita prosegue con intensità e le ospiti cercano quantomeno il gol del pari, senza riuscirci.

“Stasera ho visto una prestazione davvero convincente da parte delle ragazze – commenta mister Roberto D’Antoni – Sono rimasto colpito dall’approccio che hanno avuto alla partita, mostrando determinazione e grinta fin dal primo minuto. Nella prima frazione di gioco hanno creato molte azioni interessanti, dimostrando un ottimo gioco di squadra. Nella seconda metà siamo un po’ calati, pur mantenendo il controllo del gioco. Anche se il risultato finale non ci premia, voglio sottolineare l’impegno e la volontà che tutte hanno messo in campo. Continueremo a lavorare duro per tornare alla vittoria. La strada è ancora lunga, sono fiducioso che i risultati arriveranno”.

GF RIONE C5: Mugnaini, Shikata, Spagli, Giovannini, Petruzzi, Piazzini, Loguercio, Basagni, Cocimano, Guerranti, Castelli. All. Fratini.

FOLLONICA GAVORRANO: Abate, Alocci, Barahona, Borelli, D’Antoni, Falcinelli, Falcini, Rossi, Vincenti, Zorzi. All. D’Antoni.

MARCATORI: Basagni, Alocci, Petruzzi.