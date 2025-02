GROSSETO – La pista “Mario Parri” di via Mercurio ospita domenica alle 19 un attesissimo derby di serie B, valido per la quinta giornata di andata, tra l’MD Circolo Pattinatori Grosseto e la Blue Factor di Castiglione della Pescaia. Un duello impegnativo per i ragazzi di Marco Zanobi, che cercheranno di tornare al successo dopo un’inattesa sconfitta sul campo del CGC Viareggio, anche a causa delle numerose assenze. Per il duello con la capolista Castiglione, però, il tecnico potrà contare su tutto l’organico a sua disposizione: ci saranno quindi Alessandro Bardini, il veterano Riccardo Bruzzi, il portiere Mattia Marinoni e anche Mattia Giabbani rientrato nella seconda squadra biancorossa, dopo qualche settimana dedicata unicamente alla serie A1. I castiglionesi guidano la classifica con nove punti in attesa di confrontarsi mercoledì con il Pumas Viareggio nella gara di recupero della quarta giornata.

Per la giovanissima formazione dell’MD, si tratta comunque di una gara particolarmente affascinante, nella quale Bruzzi e compagni cercheranno di dire la loro fino alla fine.