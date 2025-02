GROSSETO – “Vaste zone delle costa Toscana sono state devastate nelle ultime ore dalle alluvioni e l’allerta meteo purtroppo non è ancora terminata. Si tratta di zone marginali, come l’Isola d’Elba ed dei Comuni grossetani della costa, dove è necessario intervenire con mezzi efficaci e con rapidità per riportare sicurezza e la ripresa delle attività quotidiane.

È quanto dichiara il capogruppo Pd in Commissione Ambiente di Montecitorio, Marco Simiani.

“Oggi farò una serie di sopralluoghi nei territori coinvolti e ho concordato con il presidente della Commissione Ambiente di Montecitorio l’opportunità di programmare delle audizioni per capire realmente l’entità dei danni e stanziare risorse adeguate per ristori e azioni di contrasto al dissesto idrogeologico. I cambiamenti climatici sono la sfida dei nostri tempi e nessuno può permettersi di sottovalutarli”.