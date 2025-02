GROSSETO – Un delicato incontro attende domenica pomeriggio alle 15,30, sul parquet amico del Palasport di via Austria, la Gea Basketball Grosseto femminile nel campionato di serie C, che sfida la Cestistica Rosa Prato. Le ragazze di Silvio Andreozzi, costrette a rimandare a mercoledì prossimo, 19 febbraio, l’impegno di domenica scorsa contro la Ficeclum Fucecchio, vanno ad affrontare una delle grandi protagoniste della stagione, contro la quale, però, nel girone di andata Faragli e compagne hanno disputato una delle più belle partite dell’anno.

“Ci apprestiamo a ospitare la corazzata Prato – dice coach Andreozzi – con la voglia di portarla a casa, visto che nelle ultime sconfitte, contro formazioni di rango, come Baloncesto e Capannori, abbiamo tirato fuori prestazioni di altissimo livello. Domenica serviranno cuore, testa, gambe e tanto sacrificio per aver ragione della Cestistica Rosa, ma la prova dell’andata, quella palla della vittoria buttata via a pochi secondi dalla fine, grida ancora vendetta e per questo proveremo nuovamente a muovere la classifica con due punti che potrebbero cambiare le sorti del nostro campionato, anche alla luce del recupero di mercoledì contro Fucecchio”.

Il tecnico grossetano dovrà fare a meno di Matilde Pepi e di Alice Panella. Convocate Emma Bertaccini, Teresa Vallini, Marta Vannozzi, Clara Nunziatini, Giulia Faragli, Mery Bertaccini, Myriam Perillo, Chiara De Michele, Martina Borellini, Giulia Faragli.

La classifica: Pall. Femm. Montecatini 30 punti; Farmacia Biagi Capannori 24; Cestistica Rosa Prato e B.F. Porcari 22; Baloncesto Firenze e Affrico Firenze 18; Pall. Femminile Pisa, Pall. Femm. Firenze 14; Gea Grosseto 12, Castelfiorentino 10; Ficeclum Fucecchio 4; Pall. Femm. Viareggio 2.