ORBETELLO – Dopo gli allagamenti dei giorni scorsi nel Comune di Orbetello l’ammistrazione chiede ai cittadini che abbiano subito danni di comunicarlo.

Chi avesse necessità inerenti la gestione del ripristino delle condizioni di fruizione dei locali e delle pertinenze allagate può segnalarlo elencando le criticità (smaltimento rifiuti, mancanza acqua potabile da rete o corrente elettrica, difficolta di accesso a piazzali e viabilità delle corti interne, ecc…) alla mail, [email protected], allegando:

• Estremi del dichiarante (nome, cognome e numero di telefono), indirizzo esatto del luogo interessato, breve descrizione della/e richiesta/e di intervento/i.

• Prima stima descrittiva sintetica dei danneggiamenti subiti

• Documentazione fotografica della necessità, laddove possibile (limitandole all’effettiva esigenza).

Per la rimozione dei rifiuti eventualmente derivanti dalle attività di pulizia e sgombero dei locali allagati, è allo studio l’organizzazione di un servizio di ritiro puntuale.

I rifiuti dovranno essere temporaneamente accumulati nei piazzali o pertinenze esterne di proprietà, o nelle immediate vicinanze degli accessi privati, prestando attenzione a non congestionare la viabilità, non bloccare gli accessi e la viabilità pubblica, e il reticolo idraulico minore.

Si richiede anche l’accortezza di suddividere, dove possibile, la tipologia dei rifiuti accumulati (ingombranti – RAEE – eventuali rifiuti speciali).