TOSCANA – È ufficiale. Sarà Elena Meini la candidata della Lega alla presidenza della regione Toscana. Una scelta maturata all’interno del direttivo regionale del partito tenutosi questa mattina a Firenze.

«In questi quattro anni e mezzo Elena Meini ha interpretato nel migliore dei modi il ruolo istituzionale, nella veste di consigliere regionale e di capogruppo, dimostrando con i fatti le capacità e le competenze e l’attenzione all’interesse della Toscana e dei toscani, come nel caso dei lavori della commissione d’inchiesta da lei presieduta sulle infiltrazioni mafiose e criminalità organizzata in Toscana, scaturita dallo scandalo “Keu”» Luca Baroncini segretario regionale della Lega.

«Un impegno istituzionale, quello di Elena Meini, improntato al confronto civile ma mai accondiscendente con il centrosinistra e di grande spirito collaborativo con i consiglieri degli altri partiti del centrodestra. Impegno sviluppato anche al di fuori della sede del Consiglio regionale attraverso una costante presenza sui territori e preziose interlocuzioni con i principali attori sociali di ogni provincia toscana».

La Lega ha sciolto quindi le riserve confermando i rumors degli ultimi giorni. «Crediamo in questo nome, per l’esperienza, la capacità dimostrata in consiglio regionale – dichiara il segretario Baroncini -. Rappresenta in pieno le istanze, i valori, i progetti della Lega Toscana e crediamo che possa presto diventare il candidato di tutta la coalizione. La Lega in questi ultimi mesi sta recuperando consensi, come dimostra il 14% di aumento dei tesserati in Toscana. Stiamo convintamente all’interno del centrodestra, ribadendo al contempo la nostra posizione che su alcuni temi è diversa da quella dei nostri alleati. Ed è per questo che ci sentiamo di indicare Elena come nostro candidato per veicolare queste idee su tutte le province toscane».