GROSSETO – Mercato in entrata per il BBC Grosseto, che annuncia con entusiasmo l’arrivo di Alessandro Deotto, un giocatore di grande esperienza che rappresenta un’aggiunta fondamentale sia in fase difensiva che nel line-up. Deotto, con una carriera solida alle spalle, porta qualità e affidabilità alla squadra. Il direttore sportivo Filippo Olivelli ha così dichiarato: “Il BBC voleva lui e lui voleva BBC, con Alessandro andiamo avanti nella nostra idea di rafforzamento con un’importante presenza di giocatori italiani di valore che sono fondamentali per la struttura della squadra”. Lo stesso Deotto, presente alla conferenza stampa, ha espresso il suo entusiasmo per l’inizio di questa nuova avventura: “Sono felicissimo di giocare al BBC Grosseto in una città che trasuda tradizione e baseball. Sono convinto che possiamo fare bene”.

Proseguendo nel programma di rafforzamento, il club ha ufficializzato anche l’inserimento nel roster di Federico Robles, ex lanciatore del Bologna, noto per le sue statistiche di altissimo livello. Con questo inserimento, e le riconferme di Nicola Garbella ed Erik Soto, il bullpen del BBC Grosseto si arricchisce di un elemento di grande valore, consolidando la rotazione dei lanciatori nella prima partita per la stagione a venire.

L’atteso campionato di Serie A Elite 2025 prenderà il via con il derby cittadino. La prima partita si terrà sabato 12 aprile alle 20 allo Stadio Jannella, seguita dal secondo incontro domenica 13 aprile sul campo di Via Orcagna. Un inizio scoppiettante per una stagione che si preannuncia ricca di emozioni.

Le giornate sono ancora soggette a molte variazioni data la possibilità concessa dalla Federazione per agevolare le Società di inversione delle singole partite.

Il general manager biancorosso Guido Delmirani ha inoltre annunciato che la Nazionale Italiana di baseball effettuerà un raduno allo Stadio Jannella ed a Castiglione della Pescaia dal 10 al 14 marzo. “Dopo la nostra ultima conferenza stampa, ho parlato con il presidente federale Mazzieri, che ci ha confermato l’intenzione della Nazionale di utilizzare le nostre strutture per il raduno di preparazione. Siamo onorati di ospitare questo raduno”, ha dichiarato Delmirani.

Il BBC Grosseto si prepara dunque ad affrontare la stagione con rinnovato entusiasmo e ambizione, puntando su un roster competitivo per affrontare un campionato molto difficile dove le prime esprimono un baseball di alto livello.