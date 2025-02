La Costa degli Etruschi è una delle località più apprezzate dai turisti italiani e stranieri per la bellezza del mare, per il patrimonio storico, artistico e culturale, per i boschi, le pinete e le colline dell’entroterra: un luogo incantevole, adatto soprattutto alle famiglie con bambini, che desiderano trascorrere una vacanza rilassante e divertente al contempo, in tutta tranquillità e sicurezza.

Situato in una delle mete turistiche più frequentate, Castagneto Carducci, il Paradù EcoVillage & Resort offre ospitalità di alto livello ed eleganza in un ambiente ideale per chi è in cerca di comfort e relax. Il resort permette di scoprire tutto il fascino del mare e della costa toscani, scegliendo tra diversi alloggi indipendenti, dai graziosi chalet alle originali lodge tent (le tende da glamping), immersi nel verde e a pochi passi dalla spiaggia.

Al Paradù i giovanissimi ospiti sono sempre graditi: chalet e lodge tent sono strutturati e progettati appositamente per soddisfare le esigenze dei bambini, dotati di comodi letti, cucina attrezzata, ampio soggiorno e bagno privato.

In merito alla qualità dell’accoglienza e alle caratteristiche della struttura, il Paradù ha ottenuto il premio Best Family Resort 2024 dal prestigioso quotidiano britannico The Times.

Castagneto Carducci, un antico borgo tra il bosco e il mare

Il borgo di Castagneto Carducci è uno dei più noti e frequentati di tutta la Costa degli Etruschi, una piccola cittadina circondata dalla campagna toscana che deve il suo nome al grande poeta Giosuè Carducci e alla rilevante presenza dei bellissimi boschi di castagni.

Passeggiare tra le stradine di Castagneto Carducci è un’esperienza fantastica: la posizione eccezionale del borgo, tra il mare e le colline toscane, offre ai visitatori splendidi scorci panoramici e l’atmosfera tipica di un’antica cittadina d’epoca medievale.

Il paese sorge sul versante di una collina, si trova a pochi chilometri dal mare ed è dominato da un bellissimo castello, situato nel punto più alto del paese e spesso sede di eventi, feste e manifestazioni. Oltre a monumenti e chiese da scoprire, Castagneto Carducci regala una piacevole sensazione di serenità, è il luogo ideale anche per un concedersi una serata in uno dei caratteristici locali, o per una passeggiata tra gli alberi e la campagna circostante.

Cosa vedere a Castagneto Carducci e nei dintorni

Una vacanza nella zona di Castagneto Carducci, e comunque lungo la Costa degli Etruschi, permette di trascorrere la giornata al mare, ma anche di scoprire un paesaggio e uno scenario naturale affascinanti. Lo stesso Castello è collocato sulla collina e si affaccia verso il mar Tirreno: nelle giornate più limpide il panorama si estende fino alla Corsica.

Un’ottima idea è quella di approfittare del soggiorno a Castagneto Carducci per visitare il borgo di Bolgheri, un altro piccolo paese di origine medievale famoso anche per la produzione vinicola di grande pregio. Una passeggiata a Bolgheri merita senza dubbio la visita a qualcuna delle sue celebri cantine da cui provengono alcuni dei vini più prestigiosi d’Italia.

Per chi invece non rinuncia alla presenza del mare, la Costa degli Etruschi è la località ideale per passare il tempo in spiaggia, approfittando dell’occasione per ammirare le testimonianze della civiltà etrusca, in particolare Populonia, unica città dell’epoca ad essere stata costruita direttamente sul mare.

Poco distante da Populonia, raggiungibile attraverso un fantastico percorso tra i boschi, si trova la necropoli delle Grotte, scavata tra le rocce di una cava, mentre sulla collina sono ancora visibili i resti di Populonia Alta, risalenti all’epoca in cui l’antica città etrusca era sotto il dominio romano: un vero e proprio viaggio nella storia e nell’arte.

Se il tempo a disposizione lo consente, ci si può spingere fino a Piombino, uno dei maggiori porti della costa toscana. Piombino è ricco di palazzi e monumenti che meritano certamente una visita, e la piazza principale, Piazza Bovio, si apre verso lo straordinario spettacolo del mare, proprio di fronte all’Isola d’Elba.