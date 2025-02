GROSSETO – Torna Pillole di Movimento, l’iniziativa promossa dalla Uisp in collaborazione con il Comune di Grosseto e la Asl Toscana Sud Est, nata per promuovere l’attività fisica e stili di vita corretti.

Il progetto Movement Pills, cofinanziato dall’Unione Europea, è già stato proposto durante la pandemia, permettendo a circa 200 persone di avvicinarsi ai corsi Uisp di Grosseto e alle società affiliate. Danza, fitness, piscina, ginnastica posturale, ginnastica dolce, attività fisica adattata, taijiquan, qigong, volley e tennis sono alcune delle discipline che gli utenti possono iniziare a praticare.

Per scegliere l’attività più adatta alle proprie esigenze e passioni, il mezzo sarà sempre lo stesso: una scatolina che sembra un medicinale, ma che in realtà ne previene l’utilizzo, con all’interno un foglietto che spiega il progetto. Ne saranno distribuite diecimila nelle farmacie comunali, negli studi medici e nelle parafarmacie Conad. Nel bugiardino è incluso anche un qr-code che permette di contattare la Uisp e le associazioni partecipanti al progetto, che offriranno l’opportunità di iniziare un’attività sportiva con due mesi di prova gratuita.

“Riproponiamo, dopo il successo ottenuto nel 2022, una campagna di prevenzione e contrasto alla sedentarietà afferma Massimo Ghizzani, presidente Uisp Grosseto -. Grosseto è diventata una delle città pilota e ci è sembrato naturale rilanciare un progetto che propone la nostra idea di sport per tutti, rivolto anche a persone con disabilità, a chi si trova in condizioni di disagio socio-economico e a soggetti fragili in genere. Dobbiamo ringraziare tutti i nostri partner, che anche stavolta hanno risposto in maniera compatta ed entusiasta. Un grazie speciale anche alla struttura interna che si è impegnata profondamente per far partire questa campagna”.

Al fianco della Uisp, oltre al Comune e alla Asl, sono coinvolte le Farmacie Comunali, l’Ordine dei Medici, Conad e le società affiliate che organizzeranno una parte dei corsi, tra cui: Artistica Grosseto, Palestra Europa, Dance System, 5 Archi di Arcidosso, Scansano Sport e Salute.

Cinzia Massai e Federica Parricchi sono le anime di questa iniziativa, avendo confezionato le diecimila scatoline: “È stato impegnativo, ma anche molto gratificante. Siamo felici di sapere che questa iniziativa aiuterà molte persone a avvicinarsi allo sport, proprio come è successo in passato. La segreteria Uisp resta a disposizione di tutti gli interessati per informazioni sui corsi offerti dalla Uisp e dalle società affiliate”.

Per quanto riguarda la tessera associativa, se ne farà carico la Uisp Grosseto, mentre la certificazione medica non agonistica sarà gratuita per i primi 35 partecipanti grazie a un contributo dell’assessorato allo sport del Comune di Grosseto.

“Siamo orgogliosi di essere al fianco di Uisp in questo progetto che non solo promuove il benessere fisico, ma anche la coesione sociale – affermano il primo cittadino Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore allo Sport Fabrizio Rossi –. La partecipazione a iniziative di questo tipo è fondamentale per migliorare la qualità della vita e favorire una comunità sana e attiva. La città di Grosseto ha scelto di essere in prima linea per combattere la sedentarietà, e Pillole di Movimento è una risposta concreta”.

A concludere Paolo Lecci, consigliere delle Farmacie Comunali, che afferma: “Le Farmacie Comunali sono orgogliose di far parte di questo progetto, che rappresenta un impegno continuo verso le tematiche sociali e per il benessere delle persone. Pillole di Movimento è una vera e propria opportunità per la comunità, e siamo felici di offrire i nostri punti vendita come punto di accesso a questa iniziativa, affinché gli utenti possano conoscere e avvicinarsi all’attività fisica in modo graduale e non vincolante”.

Movement Pills segue le linee guida HepaA (Health Enhancing Physical Activity), le strategie europee dell’Oms e il Piano Globale per l’attività fisica. Mira a combattere l’inattività e promuove stili di vita sani attraverso l’implementazione della metodologia delle pillole di movimento. Il programma include lo sviluppo di piattaforme online e la sperimentazione della metodologia in diversi paesi. L’obiettivo è favorire l’adozione della metodologia su larga scala e incoraggiare la popolazione a condurre una vita attiva, promuovendo la collaborazione tra i settori dello sport e della sanità pubblica, con il fine di combattere la sedentarietà e creare un legame tra sport e salute fisica in tutta Europa.

Tutte le attività saranno monitorate dal personale Uisp e dagli altri partner europei: in Danimarca Isca (International Sport and Culture Association), in Belgio Epsi (European Platform for Sport Innovation), in Romania Ovidius University of Constanta, in Bulgaria Bg-Be Active-Bgba, in Grecia Olympicos Sfp, in Estonia Firmasport-Estonian Company Sport Federation, in Polonia Swim for a Dream.