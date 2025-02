ALBERESE – Ha registrato il tutto esaurito la “Traversata dell’Uccellina”, un percorso di 15 chilometri all’interno una delle zone più ricche di vegetazione e scorsi suggestivi del Parco regionale della Maremma, che si può attraversare solo con guida e in alcuni periodi dell’anno.

“Un risultato – commenta Simone Rusci, presidente del Parco della Maremma – non scontato in questo momento dell’anno, ma che conferma la tendenza registrata negli ultimi mesi, che ha visto sempre più persone accogliere le nostre proposte di itinerari particolari o, semplicemente, decidere di visitare i percorsi consueti del Parco. Stiamo lavorando molto sulla destagionalizzazione, e siamo soddisfatti che i visitatori apprezzino la nostra programmazione che spazi da occasioni di contatto con la natura a momenti di taglio più scientifico, passando per eventi artistici”.

Sono molte, infatti, le iniziative in programma nelle prossime settimane: si spazi dell’evento, realizzato in collaborazione con il Museo di Storia naturale della Maremma “Ali silenziose: i pipistrelli al Parco della Maremma”, in programma per sabato 22 febbraio, alla “Trilogia del fiume Ombrone”, un’iniziativa che si snoda in tre momenti diversi, sabato 1°, sabato 15 e sabato 29 marzo; e ancora lo spettacolo “Pedagogo di Campagna – canti dalla Terra al cielo” con Cinzia Monari (voce) e Paolo Mari (chitarra) domenica 2 marzo o la passeggiata dal titolo “Esplorando la natura selvaggia: le piante al Parco della Maremma” in calendario per domenica 30 marzo.



Tutte le informazioni sugli eventi sono disponibili sul sito www-parco-maremma.it.

Per info e prenotazioni è possibile scrivere all’indirizzo [email protected] o chiamare il numero 0564 393238.