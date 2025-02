MONTE ARGENTARIO – “Mancano poco più di due mesi a Pasqua, eppure l’incertezza regna sovrana attorno all’organizzazione dei parcheggi blu nel nostro comune”. Ad affrontare la questione è il gruppo di opposizione in Consiglio comunale “Per l’Argentario“.

“Una situazione che sta creando non poco disagio tra residenti, turisti e commercianti, tutti in attesa di informazioni chiare e definitive – proseguono i consiglieri -. La questione dei parcheggi, infatti, è cruciale, soprattutto in un periodo dell’anno in cui il flusso di visitatori aumenta notevolmente. Le attività commerciali sono in difficoltà, poiché lungi dall’essere semplici punti vendita, sono diventate centri di informazione non ufficiali per i clienti. Le domande si accumulano: ‘Quando inizierà la nuova gestione dei parcheggi? I nuovi parcometri sono già stati installati? E, in caso contrario, quando sarà previsto il loro montaggio?’ Senza una comunicazione adeguata e tempestiva da parte delle autorità competenti, i commercianti si ritrovano a dover gestire un flusso di richieste a cui non possono rispondere, creando un clima di confusione e frustrazione”.

“Anche le strutture ricettive, ad esempio, si trovano in una posizione particolarmente complicata – continua l’opposizione -. Molti di loro non dispongono di parcheggi privati e, di conseguenza, sono costretti a far fronte a una serie di interrogativi da parte degli ospiti interessati a prenotare. Cosa dire a chi chiede informazioni sui parcheggi? Come rassicurare i futuri turisti che potrebbero essere scoraggiati da questa mancanza di chiarezza? Senza risposte certe, il rischio è che molte prenotazioni possano sfumare, con un impatto diretto sull’economia locale”.

“E non finisce qui. L’incertezza si estende anche al concorso per gli ausiliari del traffico, figure fondamentali per la gestione e il controllo dei parcheggi. I cittadini si chiedono: ‘Quando verranno assunti gli ausiliari? Domande legittime, che evidenziano la necessità di una pianificazione e di una comunicazione più efficace da parte delle istituzioni, dopo che il concorso è stato annullato in autotutela così come l’annullamento del concorso per i manutentori. La problematica si rifà alla sentenza della Corte di Cassazione, sezione lavoro, numero 3984 del 9 febbraio 2023 con la quale si equiparano le procedure selettive delle aziende speciali alle procedure concorsuali dell’ente pubblico (il comune) cui l’azienda speciale è strumentale con la conseguente pubblicazione del bando di concorso tramite il portale Inpa. Ci viene da domandare perché la stessa problematica non è sorta lo scorso anno per il concorso di ormeggiatori? Per quest’ultimo il Tar ha riscontrato l’assenza di prove pratiche, ci sarebbe da aggiungere anche una maggiore qualità nella richiesta dei requisiti di accesso, non la terza media ma almeno il diploma nel settore della nautica ed inoltre, di notevole importanza, il possesso della patente nautica (condicio sine qua non) perché come comune dobbiamo offrire un servizio di qualità e soprattutto sicuro”.

“Eppure, c’è anche un altro aspetto che non possiamo sottovalutare – afferma Per l’Argentario -: l’ufficio preposto al rilascio dei bollini per i residenti. Si tratta di un servizio essenziale che, se non gestito in modo efficiente, può ulteriormente aggravare la situazione. I cittadini si sentono abbandonati, e la mancanza di informazioni alimenta un clima di insoddisfazione generale. In definitiva, l’organizzazione dei parcheggi blu non è solo una questione di tariffe e di spazi, ma coinvolge una rete di interazioni tra turisti, residenti, commercianti e istituzioni. È fondamentale che vengano fornite informazioni chiare e dettagliate il prima possibile, affinché tutti possano pianificare le proprie attività senza incertezze. La Pasqua si avvicina, e con essa la necessità di avere un piano solido e ben comunicato per garantire un’accoglienza all’altezza delle aspettative. Il nostro territorio merita di essere pronto, e la sua comunità ha bisogno di risposte”.