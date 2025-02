GROSSETO – Per questo fine settimana, la provincia di Grosseto vedrà un’alternanza di sole e nuvole, con possibili precipitazioni in alcune aree.

Sabato 15 febbraio

La giornata di sabato sarà caratterizzata da cieli molto nuvolosi o coperti, con deboli piogge sparse su gran parte della provincia. Le temperature massime si aggireranno intorno ai 14°C, mentre le minime scenderanno fino a 6°C. I venti soffieranno moderati dai quadranti nord-orientali.

Domenica 16 febbraio

Domenica si prevede un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con cieli parzialmente nuvolosi e schiarite nel corso della giornata. Le temperature saranno in lieve aumento, con massime intorno ai 15°C e minime sui 9°C. I venti continueranno a provenire da nord-est, mantenendo una moderata intensità.

Dettagli per le diverse aree della provincia

Nord (Follonica e Massa Marittima): Sabato nuvoloso con possibili piogge deboli; domenica parzialmente nuvoloso con schiarite. Temperature massime intorno ai 13-14°C, minime sui 5-6°C.

Centro (Grosseto capoluogo): Condizioni simili al resto della provincia, con sabato nuvoloso e possibili piogge deboli, e domenica con maggiori schiarite. Temperature massime di 14°C e minime di 6°C.

Amiata: Sabato coperto con deboli piogge, possibili nevicate oltre i 1000 metri; domenica parzialmente nuvoloso. Temperature massime intorno ai 10°C, minime sui 2-3°C.

Sud (Orbetello e Monte Argentario): Sabato nuvoloso con possibili piogge; domenica parzialmente nuvoloso con schiarite. Temperature massime intorno ai 15°C, minime sui 9°C.

Le previsioni comune per comune

Fonte: 3BMeteo