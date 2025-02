BAGNO DI GAVORRANO – Altro turno casalingo per il Follonica Gavorrano, che dopo la vittoria per 2-1 contro la Fulgens Foligno affronterà tra le mura amiche la Fezzanese. Liguri al momento ultimi in classifica con 16 punti, frutto di quattro vittorie, quattro pareggi e quindici sconfitte, con 22 gol fatti e 42 subiti.

La formazione ospite viene da tre risultati utili consecutivi: è reduce dal pareggio interno contro la Sangiovannese per 2-2, mentre in precedenza aveva pareggiato con il Figline terminando il match a reti bianche, dopo aver vinto la gara casalinga contro il Terranuova Traiana per 2-1. In precedenza c’era stata la sconfitta a Livorno per 3-5, nonostante il doppio vantaggio dei liguri a inizio gara.

La partita con la Fezzanese arriva dopo le due vittorie consecutive ottenute dai biancorossoblù, ovvero quella in casa del Flaminia Civitacastellana e quella di domenica con la Fulgens Foligno. “Stiamo ancora correggendo alcune cose – ha detto mister Marco Masi – ma il lavoro non ci fa paura. Dobbiamo continuare così, acquistando ancora un po’ di fiducia anche nelle giocate singole. Il cammino è ancora lungo, ma siamo fiduciosi”.

“Sono le partite peggiori da affrontare a livello mentale – aggiunge il difensore Emanuele Matteucci – Verranno sicuramente a vendere cara la pelle. Quindi dobbiamo prepararla con la massima tranquillità per raggiungere un risultato positivo”.

I biancorossoblù si presentano adesso in nona posizione con 31 punti in classifica, ottenuti con nove vittorie, quattro pareggi e dieci sconfitte, con 32 gol fatti e 29 subiti.

Il confronto del girone di andata, giocato sull’erba sintetica dello stadio Buon Riposo di Seravezza, era terminato con la vittoria per 1-2 in favore del Follonica Gavorrano. Al vantaggio di Cantatore aveva risposto il capitano biancorossoblù Fabrizio Lo Sicco con una doppietta, con la prima rete arrivata su calcio di rigore.

Quello di domenica sarà comunque il quarto confronto tra le due squadre, nonostante la provenienza ligure dei verdi: gli unici due precedenti tra le due formazioni, ovvero la Fezzanese e l’allora Us Gavorrano, risalgono alla stagione 2016/17, quella della vittoria del campionato e della promozione in Serie C2 per la compagine mineraria.

Una doppia vittoria ottenuta sia in casa, con il punteggio di 2-1 ottenuto con le reti di Moscati e Marianeschi, che in trasferta, un 1-3 esterno grazie alla doppietta di Lombardi e al gol di Moscati, in quel caso sul terreno di gioco di Sarzana.

Non ci sono inoltre ex di turno tra le due squadre. Fischio d’inizio domenica alle 14,30 al Malservisi-Matteini.