GROSSETO – Un capriolo morto sulla spiaggia di Marina di Grosseto. A trovarlo un uomo che stava passeggiando sulla spiaggia nella zona verso Principina, dove è la scuola di vela.

Il capriolo (secondo un esperto che abbiamo contattato si tratterebbe di un giovane maschio) giaceva morto più o meno nello stesso luogo dove qualche giorno fa era stato trovato morto un cane.

Non è chiaro cosa sia successo, ma visto il maltempo di questi due giorni l’animale potrebbe essere caduto in un corso d’acqua e portato via dalla corrente è annegato. Trascinato a mare le onde potrebbero averlo ributtato sulla riva.

L’animale è stato rimosso nel corso del pomeriggio.