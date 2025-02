GROSSETO – Settimana di chiusura della prima fase per i campionati di calcio a 5 e 8 a Grosseto: solo in quest’ultimo torneo, a causa dell’allerta meteo, per completare il tabellone playoff si dovrà attendere il recupero del derby tra Ristorante Il Veliero-Partizan Degrado.

Nel girone A, già definito il quartetto di formazioni per la massima serie, rimanevano da assegnare gli due ultimi posti per la serie B, in cui si inseriscono Car Center e Foot Jolly. Pastore e compagni, spinti come sempre da un Angelino in versione extralarge (nove i gol del bomber, staccano il pass 13 a 2 contro il Lavorazione Marmi Follonica, mentre più combattuta la sfida per il Foot Jolly, con Ragnini e De Luca decisivi nel 7 a 6 contro il Montalcino di Pacenti (Tarducci 3). Nelle altre gare, tre punti a tavolino per l’Atletico Barbiere nel testacoda contro l’Endurance Team, mentre il duo Russo-Batistoni timbra la piazza d’onore per gli Sbronzi di Riace nel 5 a 3 nello scontro diretto con l’Asd Bivio Ravi. L’Fc Abitando consolida la quarta piazza con l’11 a 5 sul Baraonda (Celentano 3) con marcature multiple di Biagini e Alfano, mentre il tris di Bocchi determina l’affermazione per 4 a 0 dell’Immobiliare Rossi sul Vets Futsal. Riposava il Barracuda Caffè.

Nel gruppo B è il Cassai Gomme l’ultima squadra a qualificarsi per la serie A: il ko degli Underdogz con I Rigattieri (5-6, decisive le doppiette di Pannaccione e Stefanini) dà la sicurezza della quarta posizione al team di Cassai, che comunque onora l’ultima gara vincendo 10 a 3 l’ultimo impegno contro l’Angolo Pratiche (Niccolaini 2) grazie al trio Verdemare-Cencini-Scalise. La cinquina del sempre positivo Canuzzi, invece, spiana la strada all’8 a 2 della Tpt Pavimenti sul Poggione, mentre l’unico pareggio della settimana (5-5) viene dalla gara tra Ristorante Celeste e Podere Curtatone, dove da evidenziare c’è la doppietta di Pescini.

Questa la composizione delle tre serie:

SERIE A: Atletico Barbiere, Sbronzi di Riace, Asd Bivio Ravi, Fc Abitando, Calcio Shop, Barbagianni Carrozzeria Tirrena, Tpt Pavimenti, Cassai Gomme.

SERIE B: Immobiliare Rossi, Car Center, Barracuda Caffè, Foot Jolly, I Rigattieri Cdp, Underdogz, I Celestini, Sciangai.

SERIE C: Vets Futsal, Montalcino, Baraonda, Lavorazione Marmi Follonica, Endurance Team, Angolo Pratiche, Podere Curtatone, Ac Campetto, Sant’Anna, Ristorante Celeste, Il Poggione.

Come anticipato, il rinvio forzato della sfida tra Ristorante Il Veliero e Partizan Degrado blocca temporaneamente la composizione dei quarti playoff, ma l’ultima giornata della fase a girone del campionato di calcio a 8, oltre ai tre punti a tavolino ottenuti dalla Castiglionese, offre due larghe affermazioni. Il 7 a 2 con cui gli Young Boys GreenOil battono l’Health Lab permette a Brizzi e compagni di scavalcare proprio la squadra di Cannatella al vertice della classifica e guadagnarsi così l’accesso diretto alle semifinali. L’attacco al completo, con i vari Santiloni, Trabalzini e De Paolis, supportati da Capitani, Bartolomei e Mollo produce un divario incolmabile per gli avversari. I tris degli eterni Felici e Alessio Falciani e l’acuto di Chiti, invece, permettono al Lido Oasi di Guerrini di prendere slancio per la seconda fase grazie al 7 a 1 sul Turbante.