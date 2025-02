GROSSETO – Le giornate della raccolta del farmaco sono terminate e nelle 19 farmacie di Grosseto e provincia che hanno aderito, sono state raccolte 2.422 confezioni di farmaci 134 in più di quanto raccolto lo scorso anno.

I farmaci raccolti sono già nella disponibilità degli enti convenzionati con Fondazione Banco Farmaceutico per aiutare circa 3000 persone in stato di bisogno.

Gli enti ed associazioni sono: la Caritas Diocesana di Grosseto, le Caritas parrocchiali dell’Addolorata, San Giuseppe, Santa Lucia, Santa Famiglia, Madre Teresa di Calcutta, Caritas della Parrocchia di San Pietro all’Orto di Massa Marittima, Centro Aiuto alla Vita, Ceis, Ctr Vallerotana, Nomadelfia, Misericordia di Porto Santo Stefano, Croce Rossa Italiana comitato di Grosseto e di Follonica

Tutte le associazioni hanno partecipato con i loro volontari insieme a quelli del Rotary di Porto Santo Stefano, Follonica e Massa Marittima, al Cisom Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta, Comunione e Liberazione ed altri.

Un ringraziamento va alle persone che recandosi in farmacia hanno acquistato il farmaco e lo hanno donato, ai farmacisti ed infine ai volontari

Le farmacie che hanno aderito sono: Cittadella, Severi di piazza Dante, Severi di via Roma,Barbanella, Rugginosa, Verde Maremma, Marchese in via Scansanese, le farmacie Comunali di Grosseto, le farmacie San Raffaele, Salus e Moccia di Follonica, la farmacia Petitto di Scarlino, la farmacia Palermo a Porto Santo Stefano e la farmacia Bartolotti di Capalbio