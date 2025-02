GROSSETO – Un’altra bella soddisfazione per un giovane della Società Pugilistica Grossetana Umberto Cavini. Manuel Pieri, classe 2002 e categoria di peso 75 kg, in forze al team del presidente Fabrizio Corsini, è stato convocato dal direttore tecnico Giovanni De Carolis per partecipare con la Nazionale Italiana nel dual match in Belgio dal 26 febbraio al 2 Marzo 2025

Seguito dal suo maestro Yari Flamnia e dal tecnico della Pugilistica Simone Giorgetti, Pieri è uno dei migliori atleti della sua categoria; dopo questa esperienza in Nazionale lascerà la canotta per il passaggio al professionismo.