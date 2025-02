GROSSETO – Il Progetto Nuoto, nato dalla collaborazione tra Uisp Grosseto e Skeep, fa il pieno di medaglie. A San Casciano Val di Pesa i ragazzi guidati dall’allenatrice Nadia Tuttini hanno brillato al tredicesimo campionato regionale di nuoto paralimpico organizzato da Finp e Fisdir. Giacomo Bianchini si è laureato campione regionale grazie al primo posto nei 50 metri dorso e al secondo nei 50 stile libero; Janos Kainrath Zsigmond ha vinto nei 50 stile libero e nei 50 rana; Matteo Ponte ha vinto i 50 delfino, è arrivato secondo nei 25 delfino e terzo nei 50 stile libero.

“I ragazzi sono andati benissimo – racconta Tuttini – hanno partecipato a sette gare e in tutte le competizioni sono stati capaci di conquistare medaglie. Meglio di così davvero non potevamo chiedere, è un risultato che dà valore al nostro progetto portato avanti insieme a Skeep e in generale all’attività della Uisp”. “Nella piscina di via Veterani dello Sport, infatti – precisa Tuttini – facciamo un grande lavoro rivolto ai diversamente abili, dai bambini molto piccoli fino agli adulti, con un’utenza di circa 80 persone. E’ un’attività importante e rivolta a tutti, per i ragazzi che sono più portati e hanno voglia di impegnarsi c’è la possibilità di entrare nella squadra e di competere”.

“Ci fa estremamente piacere – chiosa Massimo Ghizzani, presidente Uisp Grosseto – vedere che i nostri corsi di nuoto per tutti stanno avendo un ottimo successo. I miei complimenti ai nostri ragazzi che hanno ottenuto questi risultati e un grazie all’istruttrice Nadia Tuttini e all’associazione Skeep che hanno reso possibile il progetto”.