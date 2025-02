FOLLONICA – Il nubifragio che sta imperversando sull’Elba con forti piogge e allagamenti si sta spostando su Follonica. A comunicarlo è il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.

«Un nubifragio con intense precipitazioni ha colpito nelle scorse ore la Toscana meridionale, Isola d’Elba e Arcipelago – afferma Giani -. Sono in corso interventi in corso del sistema di Protezione Civile della Toscana e Vigili del Fuoco per assistenza alla cittadinanza. Nella zona di Portoferraio sono caduti 65 millimetri di pioggia in poco più di un’ora. Precipitazioni anche su Fucecchio e Santa Croce sull’Arno. La cella temporalesca è in movimento verso il golfo di Follonica».

Sull’isola stanno inoltre convergendo mezzi e uomini dai comandi dei Vigili del fuoco di Firenze e Grosseto.